Эти ракеты – о российском почерке, – Зеленский обратился к украинцам и соседям-оккупантам

Владимир Зеленский записал новое обращение. Президент Украины пояснил, что белорусов вовлекают в войну, однако они могут это изменить.

Соответствующее обращение президент записал вечером 26 июня. Это случилось на 123 день войны, которую Россия начала против Украины.

К теме Зеленский отреагировал на массированные ракетные удары по Украине

Зеленский рассказал об обстрелах Украины

Владимир Зеленский напомнил, что Россия утром снова ударила ракетами по Киеву.

Вторая армия мира победоносно "победила" детский сад и жилой дом. Погиб мужчина, ему было всего 37 лет. Есть раненые, и среди них – девочка, зовут ее Женя, ей семь лет, она дочь погибшего, сейчас она в "Охматдете". Также ранена ее мать. Кстати, гражданка России. Вот так,

– рассказал президент.

Владимир Зеленский напомнил, что гражданке России в Украине ничего не угрожало, пока сама Россия не решила, что для них теперь все враждебно – женщины, дети, детские сады, жилые дома, больницы, железная дорога.

Президент напомнил, что:

ракетами били по Николаевской области, по Черниговщине, по Одессе, по Черкассам;

артиллерийские и минометные обстрелы не останавливались и на Харьковщине, в Сумской области, и на Донбассе, на Юге.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших и заверил, что раненым оказывают помощь.

Зеленский отметил "российский почерк"

Владимир Зеленский рассказал, что часть ракет удалось сбить, но не все. Также президент напомнил, что нам нужна мощная противовоздушная оборона – современная, полностью эффективная, которая может дать полную защиту от этих ракет.

Об этом мы ежедневно говорим с партнерами. Есть уже некоторые договоренности. И партнерам нужно двигаться быстрее, если они действительно партнеры, а не наблюдатели,

– рассказал Зеленский.

Объяснил, что затягивание с передачей оружия нашему государству, любые ограничения – это действительно приглашение для России бить снова и снова. А этих террористов – надо бить изо всех сил, чтобы они не думали, что могут давить и кого-то переиграть.

О чем эти ракеты сегодня? О чем и вчерашние 62 ракеты – это за одну лишь субботу, за 24 часа. Они – о российском почерке: делать эскалацию всякий раз, когда происходят международные события. И в то же время они о решимости,

– сказал президент.

О том, например, что лидеры "Большой семерки", которые сегодня собрались в Германии на саммит, имеют достаточный общий потенциал, чтобы остановить российскую агрессию и против Украины, и против Европы в целом.

Однако президент заверил, что это возможно только если мы получим все то, что спрашиваем, и именно в такие сроки, в которые нуждаемся. Речь идет об оружии, финансовой поддержке, санкциях против России.

Ведь именно в Украине решается, какой будет жизнь в Европе в дальнейшем.

Владимир Зеленский заверил, что у России нет столько ракет, сколько у нас есть уверенности в собственных силах. Однако российское оружие может остановить только более мощное оружие.

Президент обратился к соседям-оккупантам

Владимир Зеленский рассказал, что все летчики, диспетчеры, техники и другие люди, обеспечивающие запуск ракет по Украине, должны понимать – мы всех вас найдем и каждый будет отвечать за эти удары.

И отдельно хочу обратиться сегодня к гражданам Беларуси. К людям – и гражданским, и погонам. Вас вовлекают в войну и даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы. В Кремле за вас уже все решили – ваши жизни ничего для них не стоят,

– рассказал Зеленский.

Вспомнил, что белорусы – не рабы, не пушечное мясо и не должны умирать. А также могут не дать никому решать за них, что ждет дальше.

"Я знаю, что народ Беларуси поддерживает Украину, они поддерживают нас, а не войну. И именно поэтому вас – всех белорусов – российское руководство и хочет втянуть в войну, хочет посеять ненависть между нами", – сказал президент.

Добавил, что именно от простых людей Беларуси сейчас очень многое зависит. И люди могут не участвовать в этой войне, ведь их жизнь принадлежат только им, а не кому-то в Кремле.

Украина будет защищаться от ударов по любым направлениям и из любого оружия. Я уверен, мы выстоим и вернем все свое. Но любой человек, просто нормальный человек в любом государстве, в частности в Беларуси, может внести свой вклад в защиту жизни,

– призвал президент Украины.

Добавил, что эта неделя будет очень важна для нас всех, поэтому власть продолжает работать на всех уровнях и не сбавляет темп.

Смотрите видео – обращение Зеленского за 26 июня: видео