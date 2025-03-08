Зеленский записал обращение и рассказал об ужасных последствиях российских ударов по Доброполью

Зеленский записал очередное вечернее обращение. Президент рассказал о последствиях ужасных ударов России по Доброполью и о работе с международными партнерами, в частности о подготовке переговоров в Эр-Риаде.

Он рассказал, кто будет представлять Украину не переговорах в Саудовской Аравии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в Telegram.

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О чем рассказал Зеленский в вечернем обращении

Зеленский отметил, что сегодня в городе Доброполье Донецкой области продолжались спасательные работы после одного из самых жестоких российских ударов. Враг нанес комбинированный удар, просчитанного для причинения максимального вреда. Ракеты, также "Шахед" по центральной части города. Девять жилых домов были под ударом, также под ударом торговый центр, магазины.

К сожалению, погибли 11 человек, среди них – работник ГСЧС. Выражаю искренние соболезнования их родным. Оккупанты повторно ударили, когда на месте работали спасатели. Количество раненых достигло 50 человек, среди них семеро детей, самой младшей девочке всего 10 лет. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

"Были сегодня также другие обстрелы Донетчины, также Харьковщины, наших южных регионов. В Херсоне вновь удар FPV-дронов по гражданским. Россия буквально ежедневно доказывает своей жестокостью, что для них там, в Москве, ничего не изменилось. Они думают не о том, как закончить войну, а о том, как успеть уничтожить и захватить больше, пока мир им позволяет эту войну вести", – добавил Зеленский.

Конечно, мы делаем максимум для защиты жизни. И я благодарен всем лидерам, всем тем дипломатам стран-партнеров, всем общественным деятелям, которые поддерживают Украину, которые осудили эти российские удары и которые называют все вещи своими именами,

– отметил президент.

Сегодня, замечает Зеленский, украинская и британская команды работали в Киеве над шагами, "которые могут помочь". В ближайшее время будет много международных встреч, в частности украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

В составе украинской команды на переговорах будет руководитель Офиса президента Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, Министр иностранных дел Андрей Сибига и еще несколько дипломатов и Министр обороны Рустем Умеров.