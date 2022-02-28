Обстрелы Харькова и Киева, переговоры и звания Героя Украины: новое обращение Зеленского

Владимир Зеленский 28 февраля записал новое видеообращение. В нем прокомментировал циничные обстрелы Харькова, атаки на Киев, переговоры с Россией и необходимость изолировать ее от мира. Кроме того, президент рассказал о присвоении 12-ти защитникам звания Героя Украины.

Свою речь украинский лидер начал с упоминания о том, что российские силы 28 февраля жестоко обстреляли Харьков из реактивной артиллерии, сообщает 24 канал.

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Обстрел Харькова – преступление, за которое будет трибунал

Это однозначно военное преступление. Мирный город. Мирные жилые районы. Никакого военного объекта,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что десятки записей очевидцев доказывают, что это не отдельный ложный залп, а сознательное уничтожение людей.

Президент подчеркнул, что за это преступление точно будет Международный трибунал. Ведь такие действия России – нарушение всех конвенций. "Никто в мире не простит вам убийство мирных украинских людей. Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически", – добавил политик.

Необходимость полного закрытия неба для России

Зеленский отметил, что мировому сообществу следует рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолётов.

За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов, выпустили 113 крылатых ракет. Вот такова она "братская дружба",

– объяснил глава государства.

Он отметил, что мир знает, что нужно делать.

Москву следует изолировать от мира

Также президент заявил, что государство, совершающее военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН.

"Такому государству нужно закрыть вход во все порты, в каналы, аэропорты мира. Такое государство не должно получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов", – продолжил он.

Зеленский подчеркнул, что покупать российские товары сейчас – платить деньги за убийство людей.

Украинские города обязательно будут жить мирно и безопасно

"Мирный, гордый, сильный Харьков. Ты таким всегда был. Ты таким всегда будешь. Выдержим и это. Защитим Украину", – сказал Зеленский.

Украинский лидер пообещал, что власть поможет каждому, кто пострадал от бесчеловечного вторжения. А Чернигов, Ахтырка, Сумы, Гостомель, Васильков, Херсон, Мариуполь, Донецк и все другие города и поселки нашей родной страны увидят мирную и безопасную жизнь.

Он также выразил соболезнования родным и близким погибших.

12 защитникам присвоили звание Героя Украины

Глава государства подписал указ о присвоении звания Героя Украины 12 защитникам:

Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу.

Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу.

Подполковнику Матуляку Геннадию Васильевичу.

Лейтенанту Мовчану Виталию Анатольевичу.

Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу.

Старшему лейтенанту Родионову Вячеславу Денисовичу.

Старшему лейтенанту Геросу Андрею Андреевичу.

Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу.

Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу.

Полковнику Мостовому Александру Владимировичу.

Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу.

Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу.

Киев – постоянно под угрозой

Также украинский президент отметил, что ключевая цель врага – Киев. Потому столица постоянно под угрозой.

Только за сегодняшний день (28 февраля – 24 канал) совершены уже три ракетно-бомбовых удара. Под прицелом ТЭЦ-6. Они хотят вывести из строя электростанцию ​​и оставить наш город без света,

– сообщил глава государства.

Россия также атакует город своими диверсантами. Однако украинские защитники их обезвреживают.

Кроме того, в Киеве создали круглосуточный координационный штаб, который собирает все запросы от областных администраций относительно нехватки необходимого и находит поставщиков.

Переговоры Украины и России

Глава государства также высказался по поводу первого раунда переговоров с государством-агрессором. Они сопровождались обстрелами Украины.

"Я считаю, что таким нехитрым способом Россия пытается давить. Справедливые переговоры могут быть тогда, когда одна сторона не бьет по другую сторону реактивной артиллерией в момент переговоров", – сказал Зеленский.

Политик добавил, что пока нет такого результата, который хотела бы получить украинская сторона. Однако еще будет второй раунд переговоров.

Заявка на участие в Европейском Союзе

Еще одно дело, о котором очень важно сказать. Мы ждали этого 30 лет. Сегодня я подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе,

– продолжил политик.

Зеленский отметил, что Украина завоевала право быть вместе со всеми в Европе. Заявка уже в Брюссель официально зарегистрирована.

Новое видеообращение Зеленского: смотрите видео

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