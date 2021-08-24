Зеленский заплакал во время перформанса ко Дню Независимости: чувственное видео

24 августа 2021 , 17:26
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Источник:

24 канал

В Киеве перед военным парадом на Крещатике показали чувственный театрализованный спектакль "ДНК". Кадры растрогали президента Владимира Зеленского.

В прямом эфире было видно, что Владимир Зеленский не сдержал слез, глядя перформанс. Действо показали перед началом масштабного военного парада на Крещатике.

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"День рождения страны": трогательное действо на Крещатике

Перформанс состоял из двух частей: видео, которое транслировали на экранах, и "живой" театрализованной. В видео показали важнейшие фигуры и события из украинской истории. Маленькая украинка с цветами символически проходила путь, который за много веков прошла и Украина. Показав Киевскую Русь, Казачество, Освободительную войну, Голодомор, распад СССР, на кадрах передали многовековую историю нашего государства.


Девочка-героиня ролика, Бегущая по Майдану / Фото ОП

Далее девочка с экрана "перенеслась" на Майдан Независимости, держа в руках тот же букет, что на видео. Сначала она шагала, а потом уверенно побежала к колонне военных-защитников. Цветы она вручила украинскому воину.


Ребенок обнял воина и передал ему свой букет / Фото ОП

Президент внимательно смотрел ролик, не сдерживая своих эмоций.

День рождения Украины: смотрите полное видео

В сети пользователи отметили, что перформанс был действительно очень трогательным и сдерживать слезы было трудно.

Парад ко Дню Независимости Украины: главное

  • В начале парада Владимир Зеленский произнес поздравительную речь.
  • Он вручил награды выдающимся украинцам и подписал указ о создании Дня расцвета украинской государственности. Его будут отмечать 28 июля.
  • Впоследствии начался военный парад, в котором приняли участие как украинские, так и иностранные военные.
  • К мероприятию привлекли морскую авиацию ВМС, авиацию воздушных сил и армейскую авиацию Сухопутных войск ВСУ. На Крещатик выходили 3 колонны – пешая, воздушная и механизированная.
  • Всего на празднование Дня Независимости потратили около 5,5 миллиарда гривен.
Автор: Вероніка Климська