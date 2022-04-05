Зеленський запропонував ООН створити у Києві офіс U24 для підтримання миру

Президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН. Він підкреслив неефективність наявних механізмів стримання агресора та пропонує запровадити нові, щоб зупинити злочини Росії проти України.

Нападение России на Украину, а также ужасающие преступления против мирных людей показали, что система ООН не может обеспечить безопасность ни одному государству. Организация нуждается в реформах, чтобы эффективно противодействовать тем, кто решил начать кровавую войну.

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Офис U24 в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ряд шагов, которые позволят ООН более эффективно противодействовать оккупантам и иметь большее влияние на гарантии безопасности. Украина готова не только оказывать содействие всем реформам, но и быть их активным участником.

Украина готова предоставить площадку для одного из главных офисов системы безопасности U24, которая может специализироваться на превентивных мероприятиях по поддержанию мира,

– отметил Зеленский.

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