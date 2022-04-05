Напад Росії на Україну, а також жахливі злочини проти мирних людей засвідчили, що система ООН не може гарантувати безпеку жодній державі. Організація потребує реформ, щоб ефективно протидіяти тим, хто вирішив розпочати криваву війну.
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Офіс U24 у Києві
Президент України Володимир Зеленський запропонував ряд кроків, які дозволять ООН ефективніше протидіяти окупантам та мати більший вплив на гарантії безпеки. Україна готова не лише сприяти усім реформам, а й бути їх активним учасником.
Україна готова надати майданчик для одного з головних офісів системи безпеки U24, який може спеціалізуватися на превентивних заходах для підтримання миру,
– зазначив Зеленський.
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