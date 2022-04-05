Зеленский предложил созвать глобальную конференцию ООН в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Совете безопасности ООН. Глава государства призывает эффективнее бороться с Россией, совершающей невероятные преступления и плюющей на все международные законодательства.

Преступления России, совершенные в Буче и других украинских городах показали: россиянам безразлично не только международные правила, но и человечность. Они не собираются учитывать санкции и призывы мировых лидеров и продолжат убивать мирных украинцев.

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Конференция ООН в Киеве

Глава государства убежден – ООН нужно реформировать порядок работы, ведь эффективность имеющихся механизмов обеспечения безопасности близка к нулю.

Сегодня пора трансформировать систему, стержнем которой является ООН. Мы призываем созвать глобальную конференцию ООН, и просим это сделать уже в мирном Киеве, для того чтобы определиться, как будем реформировать мировую систему безопасности.

– предложил Зеленский.

Также глава государства напомнил российской делегации в Совбезе ООН, что во время Нюрнбергского трибунала от ответственности не удалось уйти ни к одному из сообщников режима Гитлера.

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