Зеленский – яркая обертка, внутри которой олигархи-беглецы и Россия, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко называл своего оппонента Владимира Зеленского яркой оберткой, внутри которой прячутся олигархи-беглецы, россияне и соратники Януковича и Азарова.

Об этом глава государства сказал во время дебатов на НСК "Олимпийском", отвечая на вопрос, не будет ли он говорить ополитическом преследовании, если окажется на скамье подсудимых.

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По его словам, сегодня Зеленский – не кот в мешке. Он покрывает олигархов, которые начиная с 2013 года бежали из Украины, а сейчас пытаются в яркой обертке лидера "95 Квартала" вернуться обратно в Украину и сделать реванш.

Ответ очень прост - это яркая обертка, а внутри сидят соратники Азарова (экс-премьер министр Украины Николай Азаров, – 24 канал), соратники Януковича (бывший президент Украины Виктор Янукович, – 24 канал), внутри сидит "пятая колонна", внутри сидят россияне и олигархи-беглецы,

– сказал Порошенко.

При этом президент упомянул об отмене 17 апреля судом Киева решения о национализации "Приватбанка" по иску украинского олигарха Игоря Коломойского.

Как прошли дебаты Порошенко и Зеленского: видео