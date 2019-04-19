Зеленський – яскрава обгортка, всередині якої олігархи-втікачі і Росія, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко називав свого опонента Володимира Зеленського яскравою обгорткою, всередині якої ховаються олігархи-втікачі, росіяни та соратники Януковича і Азарова.

Про це глава держави сказав під час дебатів на НСК "Олімпійському", відповідаючи на запитання, чи не буде він говорити про політичне переслідування, якщо опиниться на лаві підсудних.

Читайте також: Дебати Зеленського і Порошенка: головні цитати кандидатів у президенти

За його словами, сьогодні Зеленський – не кіт в мішку. Він покриває олігархів, які починаючи з 2013 року втекли з України, а зараз намагаються в яскравій обгортці лідера "95 Кварталу" повернутися назад в Україну і зробити реванш.

Відповідь дуже проста - це яскрава обгортка, а всередині сидять соратники Азарова (екс-прем'єр міністр України Микола Азаров, – 24 канал), соратники Януковича (колишній президент України Віктор Янукович, – 24 канал), всередині сидить "п'ята колона", всередині сидять росіяни і олігархи-втікачі,

– сказав Порошенко.

При цьому президент згадав про скасування 17 квітня судом Києва рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом українського олігарха Ігоря Коломойського.

Як пройшли дебати Порошенка і Зеленського: відео