Зеленский опроверг изменение курса внешней политики после скандальных заявлений Коломойского

Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Эстонию прокомментировал скандальное интервью олигарха Игоря Коломойского с предложением изменить курс внешней политики Украины.

Зеленский подчеркнул, что мнение одного гражданина не является для него определяющим.

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Он (Коломойский, – 24 канал) гражданин Украины, но большинство граждан выбрали курс на Евросоюз. Господин Коломойский – не президент Украины. Поэтому именно народ выбирает, куда нам идти,

- сказал Зеленский во время брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

В то же время он сказал, что готов начать диалог с Россией во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря.

Ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью американскому изданию The New York Times заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. Он считает, что возобновление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. По его словам, рана войны через 5-10 лет заживет.

Какие скандальные заявления сделал Коломойский?

Деньги помогут Украине и России решить проблемы и восстановить отношения. Поэтому, Киев якобы должен отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом и попросить 100 миллиардов долларов у россиян.

Поддерживает прекращение войны на Донбассе, но отношения между Украиной и Россией можно восстановить.

США используют Украину в своих геополитических целях, подталкивают к войне и даже дают на это деньги.

НАТО боится российской армии, а еще – никогда не примет в свои ряды Украину.

Олигарх планирует вернуть себе право собственности на "Приватбанк" или получить компенсацию за национализацию банка.

Пятый президент Петр Порошенко и другие ответственные за национализацию "Приватбанка" должны быть наказаны. Для них надо вернуть смертную казнь.

Отметим, ранее президент не комментировал заявления Коломойского, которые вызвали шквал критики в обществе. Однако его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не представляет украинскую власть или команду президента Владимира Зеленского, поэтому не может делать заявления от имени государства.