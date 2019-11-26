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      Зеленский опроверг изменение курса внешней политики после скандальных заявлений Коломойского

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      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Владимир Зеленский во время официального визита в Эстонию прокомментировал скандальное интервью олигарха Игоря Коломойского с предложением изменить курс внешней политики Украины.

      Зеленский подчеркнул, что мнение одного гражданина не является для него определяющим.

      К теме: МВФ пока не дает Украине кредит: связано ли это с Коломойским и " Приватбанком"

      Он (Коломойский, – 24 канал) гражданин Украины, но большинство граждан выбрали курс на Евросоюз. Господин Коломойский – не президент Украины. Поэтому именно народ выбирает, куда нам идти,
      - сказал Зеленский во время брифинга с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

      В то же время он сказал, что готов начать диалог с Россией во время саммита "нормандской четверки" 9 декабря.

      Ранее олигарх Игорь Коломойский в интервью американскому изданию The New York Times заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией. Он считает, что возобновление связей с Россией стало необходимым для экономического выживания Украины. По его словам, рана войны через 5-10 лет заживет.

      Какие скандальные заявления сделал Коломойский?

      • Деньги помогут Украине и России решить проблемы и восстановить отношения. Поэтому, Киев якобы должен отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом и попросить 100 миллиардов долларов у россиян.
      • Поддерживает прекращение войны на Донбассе, но отношения между Украиной и Россией можно восстановить.
      • США используют Украину в своих геополитических целях, подталкивают к войне и даже дают на это деньги.
      • НАТО боится российской армии, а еще – никогда не примет в свои ряды Украину.
      • Олигарх планирует вернуть себе право собственности на "Приватбанк" или получить компенсацию за национализацию банка.
      • Пятый президент Петр Порошенко и другие ответственные за национализацию "Приватбанка" должны быть наказаны. Для них надо вернуть смертную казнь.

      Отметим, ранее президент не комментировал заявления Коломойского, которые вызвали шквал критики в обществе. Однако его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не представляет украинскую власть или команду президента Владимира Зеленского, поэтому не может делать заявления от имени государства.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Украина – Россия Новости политики Игорь Коломойский
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