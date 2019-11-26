Зеленський заперечив зміну курсу зовнішньої політики після скандальних заяв Коломойського
Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Естонії прокоментував скандальне інтерв'ю олігарха Ігоря Коломойського з пропозицією змінити курс зовнішньої політики України.
Зеленський наголосив, що думка одного громадянина не є для нього визначальною.
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Він (Коломойський, – 24 канал) громадянин України, але більшість громадян обрали курс на Євросоюз. Пан Коломойський – не президент України. Тому саме народ вибирає, куди нам йти,
– сказав Зеленський під час брифінгу з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд.
У той же час він сказав, що готовий почати діалог з Росією під час саміту "нормандської четвірки" 9 грудня.
Раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю американському виданню The New York Times заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією. Він вважає, що відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України. За його словами, рана війни через 5-10 років заживе.
Які скандальні заяви зробив Коломойський?
- Гроші допоможуть Україні та Росії вирішити проблеми і відновити стосунки. Тому, Київ нібито має відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом і попросити 100 мільярдів доларів у росіян.
- Підтримує припинення війни на Донбасі, але відносини між Україною та Росією можна відновити.
- США використовують Україну в своїх геополітичних цілях, підштовхують до війни і навіть дають на це гроші.
- НАТО боїться російської армії, а ще – ніколи не прийме до своїх лав Україну.
- Олігарх планує повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію за націоналізацію банку.
- П’ятий президент Петро Порошенко та інші відповідальні за націоналізацію "Приватбанку" мають бути покарані. Для них треба повернути смертну кару.
Зазначимо, раніше президент не коментував заяв Коломойського, які викликали шквал критики в суспільстві. Однак його речниця Юлія Мендель заявила, що олігарх Ігор Коломойський не представляє українську владу чи команду президента Володимира Зеленського, тому не може робити заяви від імені держави.