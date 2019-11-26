14:46
26 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Няш-мяш" – український агент. Фекалії гасили авто у Росії
      Вєсті Кремля
      21:56, 25 листопада
      Вєсті.UA: Чергова лажа від Мосійчука. Двійники "слуг народу"
      Вєсті.UA
      20:52, 25 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ОЛЕГ СЕНЦОВ ПРОТЕСТИ У ТБІЛІСІ МИКОЛА КУЛЕБА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Зеленський заперечив зміну курсу зовнішньої політики після скандальних заяв Коломойського

      928 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Естонії прокоментував скандальне інтерв'ю олігарха Ігоря Коломойського з пропозицією змінити курс зовнішньої політики України.

      Зеленський наголосив, що думка одного громадянина не є для нього визначальною.

      До теми: МВФ поки не дає Україні кредиту: чи пов'язано це з Коломойським та "Приватбанком"

      Він (Коломойський, – 24 канал) громадянин України, але більшість громадян обрали курс на Євросоюз. Пан Коломойський – не президент України. Тому саме народ вибирає, куди нам йти,
      – сказав Зеленський під час брифінгу з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд.

      У той же час він сказав, що готовий почати діалог з Росією під час саміту "нормандської четвірки" 9 грудня.

      Раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю американському виданню The New York Times заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією. Він вважає, що відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України. За його словами, рана війни через 5-10 років заживе.

      Які скандальні заяви зробив Коломойський?

      • Гроші допоможуть Україні та Росії вирішити проблеми і відновити стосунки. Тому, Київ нібито має відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом і попросити 100 мільярдів доларів у росіян.
      • Підтримує припинення війни на Донбасі, але відносини між Україною та Росією можна відновити.
      • США використовують Україну в своїх геополітичних цілях, підштовхують до війни і навіть дають на це гроші.
      • НАТО боїться російської армії, а ще – ніколи не прийме до своїх лав Україну.
      • Олігарх планує повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію за націоналізацію банку.
      • П’ятий президент Петро Порошенко та інші відповідальні за націоналізацію "Приватбанку" мають бути покарані. Для них треба повернути смертну кару.

      Зазначимо, раніше президент не коментував заяв Коломойського, які викликали шквал критики в суспільстві. Однак його речниця Юлія Мендель заявила, що олігарх Ігор Коломойський не представляє українську владу чи команду президента Володимира Зеленського, тому не може робити заяви від імені держави.

      Ксенія Мішина публічно прокоментувала перемогу на "Танцях з зірками 2019"
      сьогодні
      4999
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Україна – Росія Ігор Коломойський
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
      сьогодні , 13:00 11 речей базового гардеробу, які варто мати у шафі: підказки від стиліста
      Юлія Девда 723
      Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом
      сьогодні , 12:00 Кримський армагедон: чому Путін провокує НАТО уразити Крим ракетним ударом
      Андрій Воропаєв 1312
      Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
      сьогодні , 11:28 Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
      Світлана Попова 2929
      Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      сьогодні , 10:00 Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще
      Під обкладинкою 829
      Кому потрібен імпічмент Трампа?
      сьогодні , 08:40 Кому потрібен імпічмент Трампа?
      Борис Немировський 1117
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук