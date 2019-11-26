Зеленський заперечив зміну курсу зовнішньої політики після скандальних заяв Коломойського

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Естонії прокоментував скандальне інтерв'ю олігарха Ігоря Коломойського з пропозицією змінити курс зовнішньої політики України.

Зеленський наголосив, що думка одного громадянина не є для нього визначальною.

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Він (Коломойський, – 24 канал) громадянин України, але більшість громадян обрали курс на Євросоюз. Пан Коломойський – не президент України. Тому саме народ вибирає, куди нам йти,

– сказав Зеленський під час брифінгу з президенткою Естонії Керсті Кальюлайд.

У той же час він сказав, що готовий почати діалог з Росією під час саміту "нормандської четвірки" 9 грудня.

Раніше олігарх Ігор Коломойський в інтерв'ю американському виданню The New York Times заявив, що Україні пора відмовитися від Заходу і налагоджувати відносини з Росією. Він вважає, що відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України. За його словами, рана війни через 5-10 років заживе.

Які скандальні заяви зробив Коломойський?

Гроші допоможуть Україні та Росії вирішити проблеми і відновити стосунки. Тому, Київ нібито має відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом і попросити 100 мільярдів доларів у росіян.

Підтримує припинення війни на Донбасі, але відносини між Україною та Росією можна відновити.

США використовують Україну в своїх геополітичних цілях, підштовхують до війни і навіть дають на це гроші.

НАТО боїться російської армії, а ще – ніколи не прийме до своїх лав Україну.

Олігарх планує повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію за націоналізацію банку.

або отримати компенсацію за націоналізацію банку. П’ятий президент Петро Порошенко та інші відповідальні за націоналізацію "Приватбанку" мають бути покарані. Для них треба повернути смертну кару.

Зазначимо, раніше президент не коментував заяв Коломойського, які викликали шквал критики в суспільстві. Однак його речниця Юлія Мендель заявила, що олігарх Ігор Коломойський не представляє українську владу чи команду президента Володимира Зеленського , тому не може робити заяви від імені держави.