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      Зеленский будет просить Папу Римского надавить на Россию

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      Зеленский встретится с Папой Римским 8 февраля / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский встретится с Папой Римским 8 февраля. Во время встречи он планирует обсуждать войну в Украине, поддержку со стороны Ватикана и давление на Российскую Федерацию.

      О некоторых деталях запланированной на 8 февраля встречи Владимира Зеленского с Папой Римским Франциском рассказал сам украинский президент накануне, 7 февраля.

      К теме: 7 февраля Зеленский встретился с премьером Италии Конте: что обсудили стороны

      Глава Украины сказал, что ожидает встречи с Папой Франциском и считает ее определенным "моментом истины": "Это, наверное, такой единственный шанс в жизни. Ты понимаешь, что перед Папой Римским ты не президент, а обычный человек". 

      Я жду эту встречу и как обычный человек – поговорить о человеческих вещах, и как президент. Потому что я буду поднимать важные вопросы: чтобы Папа Римский лично и Ватикан (они поддерживают Украину, нашу независимость, территориальную целостность), это для меня очень важно, чтобы они давили на Российскую Федерацию,
      – сказал Владимир Зеленский. 

      И подчеркнул: "Я хочу, чтобы они нам помогали в решении вопроса войны и аннексии Крыма". 

      Смотрите видеокомментарий Зеленского, опубликованный "Украинской правдой":

      К слову, в Ватикане президент Зеленский также встретится с государственным секретарем Пьетро Паролином и секретарем по межгосударственных отношений Святого Престола Полом Ричардом Галлахером. 

      Что известно о встречах украинских президентов и глав Ватикана? Папа Римский Франциск ранее встречался с главой Украины – в 2015 году в Ватикан ездил пятый президент Петр Порошенко. А в 2009 году Папу Бенедикта XVI, предшественника Франциска, посещал третий президент Украины Виктор Ющенко.

      Еще раньше, в 2001 году, Папа Иоанн Павел II приезжал в Украину. В программе визита была и встреча со вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. 

      Напомним, в рождественском послании Папа Римский вспомнил и об Украине

      46-летняя Хайди Клум обнажилась перед камерой: сексуальное видео
      7 февраля
      318
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Франциск Папа Римский Ватикан Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
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