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      Зеленський проситиме Папу Римського натиснути на Росію

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      Зеленський зустрінеться з Папою Римським 8 лютого / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із Папою Римським 8 лютого. Під час зустрічі він планує обговорювати війну в Україні, підтримку з боку Ватикану та тиск на Російську Федерацію.

      Про деякі деталі запланованої на 8 лютого зустрічі Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском розповів сам український президент напередодні, 7 лютого. 

      До теми: 7 лютого Зеленський зустрівся з прем’єром Італії Конте: що обговорили сторони

      Глава України сказав, що очікує зустрічі з Папою Франциском і вважає її певним "моментом істини": "Це, напевне, такий єдиний шанс у житті. Ти розумієш, що перед Папою Римським ти не президент, а звичайна людина". 

      Я очікую на цю зустріч і як звичайна людина – поговорити про людські речі, і як президент. Бо я буду підіймати важливі питання: щоби Папа Римський особисто і Ватикан (вони підтримують Україну, нашу незалежність, територіальну цілісність), це для мене дуже важливо, щоб вони тиснули на Російську Федерацію,
      – сказав Володимир Зеленський. 

      І наголосив: "Я дуже хочу, щоб вони нам допомагали у розв'язанні питання війни й анексії Криму". 

      Дивіться відеокоментар Зеленського, опублікований "Українською правдою":

      До слова, у Ватикані президент Зеленський також матиме зустріч з державним секретарем П'єтро Пароліном та секретарем із міждержавних відносин Святого Престолу Полом Річардом Галлахером. 

      Що відомо про зустрічі українських президентів та очільників Ватикану? Папа Римський Франциск раніше зустрічався з главою України – у 2015 році до Ватикану їздив п'ятий президент Петро Порошенко. А у 2009 році Папу Бенедикта XVI, попередника Франциска, відвідував третій президент України Віктор Ющенко.

      Ще раніше, у 2001 році, Папа Іван-Павло ІІ приїжджав до України. У програмі візиту була й зустріч із другим президентом України Леонідом Кучмою. 

      Нагадаємо, у різдвяному посланні Папа Римський згадав і про Україну

      Росія буде роздавати громадянство: у чому небезпека та як діє решта світу
      7 лютого
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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Ватикан Папа Римський Франциск Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі
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