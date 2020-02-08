Зеленський проситиме Папу Римського натиснути на Росію

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із Папою Римським 8 лютого. Під час зустрічі він планує обговорювати війну в Україні, підтримку з боку Ватикану та тиск на Російську Федерацію.

Про деякі деталі запланованої на 8 лютого зустрічі Володимира Зеленського з Папою Римським Франциском розповів сам український президент напередодні, 7 лютого.

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Глава України сказав, що очікує зустрічі з Папою Франциском і вважає її певним "моментом істини": "Це, напевне, такий єдиний шанс у житті. Ти розумієш, що перед Папою Римським ти не президент, а звичайна людина".

Я очікую на цю зустріч і як звичайна людина – поговорити про людські речі, і як президент. Бо я буду підіймати важливі питання: щоби Папа Римський особисто і Ватикан (вони підтримують Україну, нашу незалежність, територіальну цілісність), це для мене дуже важливо, щоб вони тиснули на Російську Федерацію,

– сказав Володимир Зеленський.

І наголосив: "Я дуже хочу, щоб вони нам допомагали у розв'язанні питання війни й анексії Криму".

Дивіться відеокоментар Зеленського, опублікований "Українською правдою":

До слова, у Ватикані президент Зеленський також матиме зустріч з державним секретарем П'єтро Пароліном та секретарем із міждержавних відносин Святого Престолу Полом Річардом Галлахером.

Що відомо про зустрічі українських президентів та очільників Ватикану? Папа Римський Франциск раніше зустрічався з главою України – у 2015 році до Ватикану їздив п'ятий президент Петро Порошенко. А у 2009 році Папу Бенедикта XVI, попередника Франциска, відвідував третій президент України Віктор Ющенко.



Ще раніше, у 2001 році, Папа Іван-Павло ІІ приїжджав до України. У програмі візиту була й зустріч із другим президентом України Леонідом Кучмою.

Нагадаємо, у різдвяному посланні Папа Римський згадав і про Україну