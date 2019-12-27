Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно снял выговор с заместителей председателя Офиса Президента Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко.

О досрочном снятии выговора с Трофимова и Тимошенко свидетельствует соответствующий указ президента от 26 декабря №958/2019.

Читайте также: Прогульщики в Раде сохранили 3 миллиона гривен: оштрафовали Порошенко, Корниенко и Дубинского

За что Трофимову и Тимошенко объявляли выговоры

Выговоры заместителям председателя ОП выносили за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область. При этом не указывалось, как именно Трофимов и Тимошенко "не справились" со своими служебными обязанностями.

Тимошенко вынесенный выговор комментировал так: "Кто больше работает – тот больше выговоров получает".

Были моменты, которые были не совсем четко организованы... Были моменты, когда местные власти не очень верно вели себя. Именно относительно организации, предупреждений о некоторых моментах организации... но ответственность несет Офис Президента, потому что это поездка президента. Поэтому и есть выговор,

– говорил Тимошенко.

Заметим, что 14 сентября во время этой поездки в Днепр, после которой были вынесены выговоры, Зеленский осмотрел отремонтированный мост. Относительно этого моста у президента и мэра Днепра Бориса Филатова было пари: если реконструкцию моста не завершат до 14 сентября, Филатов должен был уйти в отставку. Но все удалось завершить вовремя.

Зеленский проехался мостом, подтвердил, что его успели открыть, однако поражение в пари не признал. Президент заявлял, что качество ремонта еще надо проверить. Зеленский также заявлял, что видит определенные "разборки" между Филатовым, СБУ и учеными. Глава государства пообещал отправить в город комиссию и оценить уровень работ.