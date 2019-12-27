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      Зеленский досрочно снял выговор с заместителей Богдана

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      Зеленский досрочно снял выговор с Тимошенко и Трофимова / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский досрочно снял выговор с заместителей председателя Офиса Президента Сергея Трофимова и Кирилла Тимошенко.

      О досрочном снятии выговора с Трофимова и Тимошенко свидетельствует соответствующий указ президента от 26 декабря №958/2019.

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      За что Трофимову и Тимошенко объявляли выговоры

      Выговоры заместителям председателя ОП выносили за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей во время рабочей поездки Зеленского в Днепропетровскую область. При этом не указывалось, как именно Трофимов и Тимошенко "не справились" со своими служебными обязанностями.

      Тимошенко вынесенный выговор комментировал так: "Кто больше работает – тот больше выговоров получает".

      Были моменты, которые были не совсем четко организованы... Были моменты, когда местные власти не очень верно вели себя. Именно относительно организации, предупреждений о некоторых моментах организации... но ответственность несет Офис Президента, потому что это поездка президента. Поэтому и есть выговор,
      – говорил Тимошенко.

      Заметим, что 14 сентября во время этой поездки в Днепр, после которой были вынесены выговоры, Зеленский осмотрел отремонтированный мост. Относительно этого моста у президента и мэра Днепра Бориса Филатова было пари: если реконструкцию моста не завершат до 14 сентября, Филатов должен был уйти в отставку. Но все удалось завершить вовремя.

      Зеленский проехался мостом, подтвердил, что его успели открыть, однако поражение в пари не признал. Президент заявлял, что качество ремонта еще надо проверить. Зеленский также заявлял, что видит определенные "разборки" между Филатовым, СБУ и учеными. Глава государства пообещал отправить в город комиссию и оценить уровень работ.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Андрей Богдан Офіс Президента Владимир Зеленский
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