Прогульщики в Раде сохранили 3 миллиона гривен: оштрафовали Порошенко, Корниенко и Дубинского

Из-за прогулов в ноябре более чем 80 нардепам Верховной Рады прекратили возмещать депутатские выплаты. В общем лишили народных избранником более 3 миллионов гривен (3 миллионов 600 тысяч гривен).

Как сообщили в информационном управлении ВР в ответе на запрос УНН , прекратили возмещать расходы, в частности,

пятом президенту Украины лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко ,

председателю партии "Слуга народа", заместителю председателя фракции Александру Корниенко ,

нардепу от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому .

К теме! Трое депутатов в декабре ни разу не голосовали: рейтинг прогульщиков

Также под удар попали еще 78 народных избранников.

Заметим, что соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 13 декабря.

Кроме того, в Раде сообщили, что остатки выделенных средств на регистрационных счетах в конце года они списывают в доход Государственного бюджета.

Ранее была информация, что в список тех, кого оштрафуют за прогулы, попали:

Виктор Балога (депутатская группа "За будущее"; участвовал в 36,57% голосований в ноябре),

(депутатская группа "За будущее"; участвовал в 36,57% голосований в ноябре), Юрий Бойко (ОПЗЖ; 25,37%),

(ОПЗЖ; 25,37%), Максим Бужанский ( "Слуга народа"; 66,42%),

( "Слуга народа"; 66,42%), Александр Герега ( "За будущее"),

( "За будущее"), Ярослав Дубневич ( "За будущее"; 26,87%),

( "За будущее"; 26,87%), Илья Кива (ОПЗЖ; 52,99%),

(ОПЗЖ; 52,99%), Андрей Кожемякин ( "Батькивщина"; 19,4%),

( "Батькивщина"; 19,4%), Тарас Козак (ОПЗЖ),

(ОПЗЖ), Наталья Королевская (ОПЗЖ, 14,93%).

Интересно! Кто и за какие законы кнопкодавил в новой Верховной Раде – полный список: инфографика

Что известно о лишении выплат депутатов-прогульщиков

В середине октября Верховная Рада проголосовала за закон, согласно которому, если парламентарий без уважительной причины будет пропускать пленарные заседания, его будут лишать права на депутатские выплаты.

Согласно документу, депутату не возмещаются расходы за календарный месяц на осуществление депутатских полномочий, если он в течение этого месяца без уважительных причин не участвует:

в более чем 30% пленарных заседаний Рады;

в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит.

Депутатские выплаты на осуществление депутатских полномочий составляют около 30 тысяч гривен в месяц.

Закон вступил в силу 1 ноября. Если бы вступил в силу в сентябре, госбюджет бы сэкономил более 5 миллионов гривен.