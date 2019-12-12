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      В Раде начали наказывать гривней депутатов-прогульщиков: кто попал под удар

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      В Раде решили не возмещать расходы за ноябрь нардепам-прогульщикам / "Буквы"

      В Верховной Раде начали процесс прекращения возмещения народным депутатам расходов, связанных с невыполнением депутатских полномочий за ноябрь 2019 года. Таким образом, среди известных имен, возмещения не получат несколько представителей от "Слуги народа", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и депутатского объединения "За будущее".

      Соответствующий документ опубликовал парламентарий Алексей Гончаренко на своем телеграмм-канале. Также он обнародовал список лиц, которым прекратили возмещать расходы.

      К теме! Прогулы в Раде: как депутаты ходили на заседания в ноябре

      У кого из депутатов из-за прогулов забрали компенсацию за ноябрь  

      Согласно обнародованным данным, перестали возмещать расходы, в частности, у таких народных избранников:

      • Виктор Балога (депутатская группа "За будущее"; участвовал в 36,57% голосований в ноябре),
      • Юрий Бойко (ОПЗЖ; 25,37%),
      • Максим Бужанский ( "Слуга народа"; 66,42%),
      • Александр Герега ( "За будущее"),
      • Александр Дубинский ( "Слуга народа"; 6,72%),
      • Ярослав Дубневич ( "За будущее"; 26,87%),
      • Илья Кива (ОПЗЖ; 52,99%),
      • Андрей Кожемякин ( "Батькивщина"; 19,4%),
      • Тарас Козак (ОПЗЖ),
      • Александр Корниенко ( "Слуга народа"),
      • Наталья Королевская (ОПЗЖ, 14,93%).

      Кто из нардепов в ноябре участвовал в менее 30% голосований: список

      Интересно! Какая фракция больше всего прогуливает работу в Раде

      В середине октября Верховная Рада проголосовала за закон, согласно которому, если парламентарий без уважительной причины будет пропускать пленарные заседания, его будут лишать права на депутатские выплаты.

      Согласно документу, депутату не возмещаются расходы за календарный месяц на осуществление депутатских полномочий, если он в течение этого месяца без уважительных причин не участвует:

      • в более чем 30% пленарных заседаний Рады;
      • в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит.

      Депутатские выплаты на осуществление депутатских полномочий составляют около 30 тысяч гривен в месяц.

      Закон вступил в силу 1 ноября. Если бы вступил в силу в сентябре, госбюджет бы сэкономил более 5 миллионов гривен.

      Обратите внимание! Кто из депутатов прогулял больше всего заседаний: Тимошенко, Рабинович и Дубинский среди лидеров

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Деньги
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