В Раде начали наказывать гривней депутатов-прогульщиков: кто попал под удар

В Верховной Раде начали процесс прекращения возмещения народным депутатам расходов, связанных с невыполнением депутатских полномочий за ноябрь 2019 года. Таким образом, среди известных имен, возмещения не получат несколько представителей от "Слуги народа", "Оппозиционной платформы – За жизнь" и депутатского объединения "За будущее".

Соответствующий документ опубликовал парламентарий Алексей Гончаренко на своем телеграмм-канале. Также он обнародовал список лиц, которым прекратили возмещать расходы.

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Согласно обнародованным данным, перестали возмещать расходы, в частности, у таких народных избранников:

Виктор Балога (депутатская группа "За будущее"; участвовал в 36,57% голосований в ноябре),

(депутатская группа "За будущее"; участвовал в 36,57% голосований в ноябре), Юрий Бойко (ОПЗЖ; 25,37%),

(ОПЗЖ; 25,37%), Максим Бужанский ( "Слуга народа"; 66,42%),

( "Слуга народа"; 66,42%), Александр Герега ( "За будущее"),

( "За будущее"), Александр Дубинский ( "Слуга народа"; 6,72%),

( "Слуга народа"; 6,72%), Ярослав Дубневич ( "За будущее"; 26,87%),

( "За будущее"; 26,87%), Илья Кива (ОПЗЖ; 52,99%),

(ОПЗЖ; 52,99%), Андрей Кожемякин ( "Батькивщина"; 19,4%),

( "Батькивщина"; 19,4%), Тарас Козак (ОПЗЖ),

(ОПЗЖ), Александр Корниенко ( "Слуга народа"),

( "Слуга народа"), Наталья Королевская (ОПЗЖ, 14,93%).

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В середине октября Верховная Рада проголосовала за закон, согласно которому, если парламентарий без уважительной причины будет пропускать пленарные заседания, его будут лишать права на депутатские выплаты.

Согласно документу, депутату не возмещаются расходы за календарный месяц на осуществление депутатских полномочий, если он в течение этого месяца без уважительных причин не участвует:

в более чем 30% пленарных заседаний Рады;

в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого он входит.

Депутатские выплаты на осуществление депутатских полномочий составляют около 30 тысяч гривен в месяц.

Закон вступил в силу 1 ноября. Если бы вступил в силу в сентябре, госбюджет бы сэкономил более 5 миллионов гривен.

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