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      У Раді почали карати гривнею депутатів-прогульників: хто потрапив під удар

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      У Раді почали не відшкодовувати витрати за листопад нардепам-прогульникам / "Букви"

      У Верховній Раді розпочали процес припинення відшкодування народним депутатам витрат, пов’язаних з невиконанням депутатських повноважень за листопад 2019 року. Таким чином, серед відомих імен, відшкодування не отримають по кілька представників від "Слуги народу", "Опозиційної платформи – За життя" та депутатське об'єднання "За майбутнє".

      Відповідний документ опублікував парламентар Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Також він оприлюднив список осіб, яким припинилися відшкодовувати витрати.

      До теми! Прогули у Раді: як депутати ходили на засідання у листопаді

      У кого з деупатів через прогули забрали компенсацію за листопад   

      Відповідно до поширених даних, забрали відшкодування витрат, зокрема, в таких народних обранців:

      • Віктор Балога (депутатська група "За майбутнє"; брав участь у 36,57% голосувань у листопаді),
      • Юрій Бойко (ОПЗЖ; 25,37%),
      • Максим Бужанський ("Слуга народу"; 66,42%),
      • Олександр Герега ("За майбутнє"),
      • Олександр Дубінськом ("Слуга народу"; 6,72%),
      • Ярослав Дубневич ("За майбутнє"; 26,87%),
      • Ілля Кива (ОПЗЖ; 52,99%),
      • Андрій Кожем'якін ("Батьківщина"; 19,4%),
      • Тарас Козак (ОПЗЖ),
      • Олександр Корнієнко ("Слуга народу"),
      • Наталія Королевська (ОПЗЖ, 14,93%).

      Хто з нардепів у листопаді брав участь у менш ніж 30% голосувань: список 

      Цікаво! Яка фракція найбільше прогулює роботу в Раді

      У середині жовтня Верховна Рада проголосувала за закон, згідно з яким, якщо парламентар без поважної причини пропускатиме пленарні засідання, його позбавлятимуть права на депутатські виплати.

      Відповідно до документу, депутату не відшкодовуються витрати за календарний місяць на здійснення депутатських повноважень, якщо він упродовж цього місяця без поважних причин не бере участі:

      • у більш ніж 30% пленарних засідань Ради;
      • у більш ніж 50% засідань комітету, до складу якого він входить.

      Депутатські виплати на здійснення депутатських повноважень складають близько 30 тисяч гривень на місяць.

      Закону набув чинності 1 листопада. Якщо б став чинним у вересні, держбюджет би зекономив понад 5 мільйонів гривень.

      Зверніть увагу! Хто з депутатів прогуляв найбільше засідань: Тимошенко, Рабінович і Дубінський серед лідерів

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Верховна Рада Гроші
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