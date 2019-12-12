У Раді почали карати гривнею депутатів-прогульників: хто потрапив під удар

У Верховній Раді розпочали процес припинення відшкодування народним депутатам витрат, пов’язаних з невиконанням депутатських повноважень за листопад 2019 року. Таким чином, серед відомих імен, відшкодування не отримають по кілька представників від "Слуги народу", "Опозиційної платформи – За життя" та депутатське об'єднання "За майбутнє".

Відповідний документ опублікував парламентар Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі. Також він оприлюднив список осіб, яким припинилися відшкодовувати витрати.

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Відповідно до поширених даних, забрали відшкодування витрат, зокрема, в таких народних обранців:

Віктор Балога (депутатська група "За майбутнє"; брав участь у 36,57% голосувань у листопаді),

(депутатська група "За майбутнє"; брав участь у 36,57% голосувань у листопаді), Юрій Бойко (ОПЗЖ; 25,37%),

(ОПЗЖ; 25,37%), Максим Бужанський ("Слуга народу"; 66,42%),

("Слуга народу"; 66,42%), Олександр Герега ("За майбутнє"),

("За майбутнє"), Олександр Дубінськом ("Слуга народу"; 6,72%),

("Слуга народу"; 6,72%), Ярослав Дубневич ("За майбутнє"; 26,87%),

("За майбутнє"; 26,87%), Ілля Кива (ОПЗЖ; 52,99%),

(ОПЗЖ; 52,99%), Андрій Кожем'якін ("Батьківщина"; 19,4%),

("Батьківщина"; 19,4%), Тарас Козак (ОПЗЖ),

(ОПЗЖ), Олександр Корнієнко ("Слуга народу"),

("Слуга народу"), Наталія Королевська (ОПЗЖ, 14,93%).

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У середині жовтня Верховна Рада проголосувала за закон, згідно з яким, якщо парламентар без поважної причини пропускатиме пленарні засідання, його позбавлятимуть права на депутатські виплати.

Відповідно до документу, депутату не відшкодовуються витрати за календарний місяць на здійснення депутатських повноважень, якщо він упродовж цього місяця без поважних причин не бере участі:

у більш ніж 30% пленарних засідань Ради;

у більш ніж 50% засідань комітету, до складу якого він входить.

Депутатські виплати на здійснення депутатських повноважень складають близько 30 тисяч гривень на місяць.

Закону набув чинності 1 листопада. Якщо б став чинним у вересні, держбюджет би зекономив понад 5 мільйонів гривень.

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