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      Зеленський достроково зняв догани із заступників Богдана

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      Зеленський достроково зняв догани з Тимошенка і Трофімова / Getty Images

      Президент України Володимир Зеленський достроково зняв догани із заступників голови Офісу Президента Сергія Трофімова та Кирила Тимошенка.

      Про дострокове зняття догани з Трофімова та Тимошенка свідчить відповідний указ президента від 26 грудня №958/2019.

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      За що Трофімову і Тимошенку оголошували догани

      Догани заступникам голови ОП виносили за неналежне виконання посадових обов’язків під час робочої поїздки Зеленського у Дніпропетровську область. При цьому не вказувалось, як саме Трофімов і Тимошенко "не впорались" зі своїми службовими обов’язками.

      Тимошенко винесену догану коментував так: "Хто більше працює – той більше доган отримує".

      Були моменти, які були не зовсім чітко організовані… Були моменти, коли місцева влада не дуже вірно поводилась. Саме з щодо організації, попереджень щодо деяких моментів організації... але ж відповідальність несе Офіс Президента, бо це поїздка президента. Тому і є догана,
      – казав Тимошенко.

      Зауважимо, що 14 вересня під час цієї поїздки до Дніпра, після якої було винесено догани, Зеленський оглянув відремонтований міст. Щодо цього мосту у президента і мера Дніпра Бориса Філатова було парі: якщо реконструкцію мосту не завершать до 14 вересня, Філатов мав піти у відставку. Але все вдалося завершити вчасно.

      Зеленський проїхався мостом, підтвердив, що його встигли відкрити, однак поразки у парі не визнав. Президент заявляв, що якість ремонту ще треба перевірити. Зеленський також заявляв, що бачить певні "розбірки" між Філатовим, СБУ і науковцями. Глава держави пообіцяв відрядити в місто комісію та оцінити рівень робіт.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Офіс Президента Андрій Богдан
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