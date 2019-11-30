Зеленский хочет поменять тарифы на отопление уже в декабре: что ему ответил Кабмин – видео

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсудили пути снижения цен на отопление для украинцев уже в декабре. Присутствовали на совещании, в частности, премьер-министр Алексей Гончарук, председатель Офиса Президента Андрей Богдан и министр энергетики Алексей Оржель.

Соответствующий ролик в соцсетях разместила пресс-служба украинского гаранта. В самом начале видео Гончарук отметил, что правительство уже имеет проект планов по уменьшению тарифов на отопление в перспективе. Таким образом, у кого-то платежка станет меньшей на определенный процент уже следующей зимой, у кого-то – позже.

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"У нас есть две темы для разговора. Первая тема – это зима конкретно, то есть, что можно сделать, чтобы уже этой зимой немного снизить платежки. Что, в принципе, нужно делать для того, чтобы ситуация, с одной стороны, исправлялась и люди платили значительно меньше. И чтобы это стимулировало развитие экономики", – отметил он.

Но президент предложил снизить тарифы уже этой зимой. Однако законодательно невозможно сегодня менять тарифы на отопление до мая 2020 года.

Дело в том, что в Украине было два закона – в старом говорилось об отоплении и горячей воде, а уже в новом – о централизованном отоплении и централизованном водоснабжении. Сейчас действуют старые контракты, и в них зафиксирован тариф, который был еще в январе 2019 года, и таким он будет до конца отопительного сезона.

Поэтому Гончарук отметил, что Кабмин имеет короткий законопроект, который от президента можно внести как неотложный, и принятие этого закона приведет к тому, что у нас тариф для населения снизится. Правда, этот документ следует обсудить с регулятором.

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Зеленский провел совещание по снижению тарифов: видео​

К слову, во время большого пресс-марафона Зеленский подчеркивал, что украинцы никогда не будут платить за коммунальные услуги 50 – 80% от дохода семьи.