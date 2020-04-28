Зеленский хотел назначить Сакварелидзе руководителем ГБР, – Бутусов

В государственном бюро расследований Украины пока нет руководителя после того, как Ирина Венедиктова возглавила Генпрокуратуру. Новым главой ГБР мог стать Давид Сакварелидзе.

Президент Украины Владимир Зеленский планировал назначить Давида Сакварелидзе руководителем ГБР. И даже озвучил соответствующую инициативу своей команде, пишет журналист Юрий Бутусов.

В то же время Кабмин отозвал представление о назначении Саакашвили, – Бутусов

По данным журналиста, такое заявление восприняли уже как свершившийся факт, и Сакварелидзе даже начал получать поздравления с назначением. Однако после озвучивания идеи, пока ситуация так и не сдвинулась.

"С самим Сакварелидзе из Офиса Президента никто даже не разговаривал. Поэтому слова остаются словами", – подытожил Юрий Бутусов.

Чем известен Давид Сакварелидзе

Давид Сакварелидзе добился карьерного успеха в Грузии, где за пять лет после победы Михаила Саакашвили на выборах прошел путь от обычного специалиста в Министерстве юстиции до первого заместителя генерального прокурора Грузии. В 2012 году оставил работу в прокуратуре и стал депутатом грузинского парламента.

В Украину Давид Сакварелидзе перебрался в 2015 году по приглашению Администрации Президента Порошенко. Он получил украинское гражданство и 16 февраля 2015 года был назначен заместителем генпрокурора Украины Виктора Шокина. В его сферу ответственности вошла кадровая политика в ГПУ, все вопросы, связанные с евроинтеграцией, а также реформирование органов ГПУ.

Параллельно с тем 16 сентября 2015 года был назначен генеральным прокурором Одесской области. В то время Одесскую ОГА возглавлял Михаил Саакашвили.

Самым громким расследованием Сакварелидзе в Украине стало дело "бриллиантовых" прокуроров – уголовное дело с обвинением во взяточничестве экс-заместителя начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца. Подробнее с этим делом можно ознакомиться по ссылке.

29 марта 2016 года, генеральный прокурор Виктор Шокин, за несколько часов до голосования в Верховной Раде о его отставке, уволил Давида Сакварелидзе с должности заместителя Генерального прокурора Украины, прокурора Одесской области и из органов прокуратуры.

После увольнения из прокуратуры Сакварелидзе принял активное участие в формировании новой политической платформы – "Движения новых сил" совместно с Саакашвили.

Имя Сакварелидзе звучало среди претендентов на должность генпрокурора после отставки Руслана Рябошапки в начале 2020 года. Но эту должность заняла Ирина Венедиктова.

Пока и.о. директора ГБР является Александр Соколов.