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      Зеленський хотів призначити Сакварелідзе керівником ДБР, – Бутусов

      - Читать новость на русском
      Давід Сакварелідзе
      Давід Сакварелідзе / Радіо Свобода

      Державне бюро розслідувань України поки не має керівника після того, як Ірина Венедіктова очолила Генпрокуратуру. Новим очільником ДБР міг стати Давід Сакварелідзе.

      Президент України Володимир Зеленський планував призначити Давіда Сакварелідзе керівником ДБР. І навіть озвучив відповідну ініціативу своїй команді, пише журналіст Юрій Бутусов.

      Водночас Кабмін відкликав подання про призначення Саакашвілі, – Бутусов

      За даним журналіста, таку заяву сприйняли вже як доконаний факт, і Сакварелідзе навіть почав отримувати привітання з призначенням. Однак після озвучення ідеї, поки що ситуація так і не зрушилася.

      "З самим Сакварелідзе з Офісу Президента ніхто навіть не розмовляв. Тож слова залишаються словами", – підсумував Юрій Бутусов. 

      Поки що в.о. директора ДБР є Олександр Соколов.

      Автор: Ігор Саджениця
      Теги: Новини України Державне бюро розслідувань Володимир Зеленський Давід Сакварелідзе Новини політики
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