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      Зеленский и олигархи: о чем говорили на Банковой

      -
      Для чего Зеленский встретился с олигархами и бизнесом / Офіс Президента України

      Ситуация критическая и все зависит от нас, от бизнеса.

      Один из крупных бизнесменов, который присутствовал на встрече с президентом, рассказал Цензор.Нет детали встречи:

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      "Президент попросил помощи в двух основных вопросах – надо перечислить средства в фонд для закупки тестов на коронавирус, и надо выполнять те функции местных властей, которые они сами выполнять неспособны или не имеют ресурсов для исполнения. Имеется в виду, что мы должны в регионах, где у нас предприятия, скоординироваться с облгосадминистрациями, проверить работу местных больниц, обеспечить их необходимым, составить списки малоимущих и обеспечить им доставку питания, прежде всего старикам, чтобы исключить для них необходимость выходить из дома. 1000 гривен доплаты пенсии, которые пообещал президент – это капля в море, которая ничего не решит.

      Затем выступил премьер-министр Шмыгаль. Он сказал, что за первый квартал 2020-го года полностью провалено исполнение государственного бюджета, в январе-марте бюджет не получит более 20 % запланированных доходов. Но это только начало – из-за фактической остановки многих сфер экономики падение доходов бюджета во втором квартале будет гораздо больше. Бюджет надо фактически пересматривать и делать секвестр. Поэтому ситуация критическая и все зависит от нас, от бизнеса. В общем, надо брать ответственность на себя, как в 14-м.

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      Затем президент попросил, чтобы каждый из нас сказал, какие обязательства он готов на себя взять. Большинство присутствующих сказали, что берут на себя определенные обязательства. Но были и те, кто сказал, что помочь не сможет. Это, к моему удивлению, были некоторые компании из "новой экономики" – некоторые гиганты интернет-торговли, фармацевтики. Ну и далеко не все состоятельные люди присутствовали на встрече, так что за всех не скажу, кто какие будет брать на себя обязательства.

      О том, что должно государство сделать для бизнеса, на встрече ничего сказано не было. Но президент пообещал провести новую встречу в четверг, где мы сможем, я надеюсь, озвучить и свои вопросы".

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Коронавирус Covid-19 Новости политики Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Бизнес Владимир Зеленский Новости Здоровье Публикации
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