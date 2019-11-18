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      Зеленский и Пристайко не знали о задержке помощи США Украине, – Трамп

      6 Читати новину українською
      Дональд Трамп / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко ничего не знали о задержке военной помощи США Украине.

      Кроме этого в твиттере Трамп вновь пожаловался, что Европа, в частности Франция и Германия, мало помогают Украине по сравнению с США.

      Важно: Почему может не быть спецпредставителя США по вопросам Украины

      Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел оба сказали, что на них не оказывали никакого давления. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и все же они получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия и Франция не платят?
      – написал американский лидер.

      Напомним, что демократы в США обвинили Трампа в давлении на украинскую власть с целью добиться от Киева расследование против компании Burismа и Байдена. Сейчас в США проходят грромадськи слушания в рамках процедуры импичмента президента страны.

      Говорится о компании Burisma, к которой причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Ганта. Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипре. Бильше о ней и причастность сына Байдена – здесь.

      Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

      • В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионов долларов).

      Впоследствии Трамп объяснял, что только хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

      • 12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

      Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют использовать эти деньги должным образом – поскольку 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.


      Военная помощь США для Украины / инфографика 24 канала

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Импичмент Трампа Деньги Вадим Пристайко Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США Новости политики
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