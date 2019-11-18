Зеленский и Пристайко не знали о задержке помощи США Украине, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Вадим Пристайко ничего не знали о задержке военной помощи США Украине.

Кроме этого в твиттере Трамп вновь пожаловался, что Европа, в частности Франция и Германия, мало помогают Украине по сравнению с США.

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Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел оба сказали, что на них не оказывали никакого давления. Кроме того, они даже не знали, что деньги не были выплачены, и все же они получили деньги без каких-либо условий. Но почему Германия и Франция не платят?

– написал американский лидер.

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they didn’t even know the money wasn’t paid, and got the money with no conditions. But why isn’t Germany, France (Europe) paying? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

Напомним, что демократы в США обвинили Трампа в давлении на украинскую власть с целью добиться от Киева расследование против компании Burismа и Байдена. Сейчас в США проходят грромадськи слушания в рамках процедуры импичмента президента страны.

Говорится о компании Burisma, к которой причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Ганта. Burisma Holdings – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Ее основатель и конечный бенефициар – Николай Злочевский. Зарегистрирована на Кипре. Бильше о ней и причастность сына Байдена – здесь.

Что известно о скандале с американскими деньгами для Украины?

В конце августа стало известно, что Трамп приказал пересмотреть военную помощь Украине и заморозил деньги, которые в США уже приняли выделить (говорится о 250 миллионов долларов).

Впоследствии Трамп объяснял, что только хотел убедиться, что деньги пойдут не в ущерб интересам Штатов.

12 сентября администрация Трампа сняла блокировку с 250 миллионов долларов, предназначенных для военной помощи Украине.

Однако в Пентагоне заявили, что не знают, успеют использовать эти деньги должным образом – поскольку 30 сентября в Штатах завершается фискальный год.



Военная помощь США для Украины / инфографика 24 канала