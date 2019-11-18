Зеленський і Пристайко не знали про затримку допомоги США Україні, – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Вадим Пристайко нічого не знали про затримку військової допомоги Сполучених Штатів Україні.

Крім цього у твітері Трамп знову поскаржився, що Європа, зокрема Франція та Німеччина, мало допомагають Україні у порівнянні з США.

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Республіканці й інші повинні пам'ятати, що український президент і міністр закордонних справ обидва сказали, що на них не чинили ніякого тиску. Крім того, вони навіть не знали, що гроші не були виплачені, і все ж вони отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина та Франція не платять?

– написав американський лідер.

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they didn’t even know the money wasn’t paid, and got the money with no conditions. But why isn’t Germany, France (Europe) paying? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

Нагадаємо, що демократи у США звинуватили Трампа у тиску на українську владу з метою домогтися від Києва розслідування проти компанії Burismа та Байденів. Зараз у США проходять грромадські слухання в рамках процедури імпічменту президента країни.

Мовиться про компанію Burisma, до якої причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Ганте. Burisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. Зареєстрована на Кіпрі.Більше про неї і причетність сина Байдена – тут.

Що відомо про скандал з американськими грошима для України?

У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).

Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.

12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.

Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.



Військова допомога США для України/ інфографіка 24 каналу