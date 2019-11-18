Зеленський і Пристайко не знали про затримку допомоги США Україні, – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Вадим Пристайко нічого не знали про затримку військової допомоги Сполучених Штатів Україні.
Крім цього у твітері Трамп знову поскаржився, що Європа, зокрема Франція та Німеччина, мало допомагають Україні у порівнянні з США.
Важливо: Чому може не бути спецпредставника США з питань України
Республіканці й інші повинні пам'ятати, що український президент і міністр закордонних справ обидва сказали, що на них не чинили ніякого тиску. Крім того, вони навіть не знали, що гроші не були виплачені, і все ж вони отримали гроші без будь-яких умов. Але чому Німеччина та Франція не платять?
– написав американський лідер.
Нагадаємо, що демократи у США звинуватили Трампа у тиску на українську владу з метою домогтися від Києва розслідування проти компанії Burismа та Байденів. Зараз у США проходять грромадські слухання в рамках процедури імпічменту президента країни.
Мовиться про компанію Burisma, до якої причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Ганте. Burisma Holdings – одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. Зареєстрована на Кіпрі.Більше про неї і причетність сина Байдена – тут.
Що відомо про скандал з американськими грошима для України?
- У кінці серпня стало відомо, що Трамп наказав переглянути військову допомогу Україні й заморозив гроші, які у США вже ухвалили виділити (мовиться про 250 мільйонів доларів).
Згодом Трамп пояснював, що лише хотів переконатися, що гроші підуть не на шкоду інтересам Штатів.
- 12 вересня адміністрація Трампа зняла блокування з 250 мільйонів доларів, призначених для військової допомоги Україні.
Однак у Пентагоні заявили, що не знають, чи встигнуть використати ці гроші належним чином – бо 30 вересня у Штатах завершується фіскальний рік.
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