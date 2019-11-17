Чому може не бути спецпредставника США з питань України

Спецпредставника США з питань України може не бути. Цю посаду, яку два роки займав Курт Волкер, взагалі думають ліквідувати. І це при тому, що лише за посередництва такого амбасадора США брали активну участь у європейських самітах з врегулювання ситуації на Сході України.

Курт Волкер відвідував позиції на Донбасі, вів перемовини з помічником Путіна Сурковим щодо миротворців на Донбасі. Втручався у перемовини норманської четвірки. І завжди вголос захищав інтереси України.

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"Це очевидно, що на Сході України російські збройні сили і два підконтрольні їй військові угрупування. Все для того, щоб встановити на Донбасі та по всій Україні свої правила", – зазначав Курт Волкер.

Все це виконував спецпредставник США з питань України, посаду якого 2 роки займав Курт Волкер. Та через нашумілий скандал з телефонною розмовою Трампа з Зеленським, де американський гарант начебто тиснув на українського колегу, Волкер подав у відставку. Тепер же ж цю посаду можуть скасувати взагалі.

Спецпредставника США з питань України може не бути

То ж як тепер США братиме участь у підтримці України на міжнародній арені – під питанням. Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що спецпредставник США з питань України відігравав у цьому колосальну роль.

Курт зробив фантастично багато в контексті координації зусиль з Європою: з Німеччиною, з Євросоюзом та з Францією. Скільки він їздив, скільки він координував. Багато що по санкціях теж він координував,

– згадав колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Та подав у відставку Волкер не випадково, адже був одною з ланок у скандалі імовірного тиску США на Україну. Під час слухань у Конгресі у ході розслідування в результаті імпічменту Трампа, Волкер дав свої свідчення.



Курт Волкер

З його слів, він начебто і застерігав Україну не втручатися у американські справи, але водночас дав знати – військова допомога надійде після згоди української влади поновити розслідування у справі сина конкурента Трампа на виборах США Джо Байдена.

Він, на жаль, не проявив достатньої принциповості. І на превеликий жаль цей епізод його явно не прикрашає,

– зазначив міжнародний експерт Володимир Огризко.

Не в найкращому світлі демонструє скандал і саму Україну. Американці тепер сприймають нас, як джерело зайвих клопотів. Головна мета зараз – не встрягати у конфлікт і триматись відсторонено. Однак випускати Україну з-під свого союзного крила Сполучені Штати не будуть.

"Хтось та й буде цим займатись. Їм це вигідно і нам це вигідно", – пояснив Володимир Огризко.

Офіційні особи Держдепу це підтверджують і обіцяють – справами України займатимуться люди з департаменту.

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