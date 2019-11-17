21:51
17 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Что общего у Путина и Ким Чен Ына? Харакири армии РФ
      Вєсті Кремля
      21:14, 16 ноября
      Вести.UA. Жир: Что спрятал Дубинский под матрасом. Тимошенко удивит Зеленского
      Вєсті.UA
      19:39, 16 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ СЕРБИЯ – УКРАИНА ВЗРЫВЫ В БАЛАКЛЕЕ

      Почему может не быть спецпредставителя США по вопросам Украины

      9 Читати новину українською

      Спецпредставителя США по вопросам Украины может не быть. Эту должность, которую два года занимал Курт Волкер, вообще думают ликвидировать. И это при том, что только при посредничестве такого посла США принимали активное участие в европейских саммитах по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

      Курт Волкер посещал позиции на Донбассе, вел переговоры с помощником Путина Сурковым относительно миротворцев на Донбассе. Вмешивался в переговоры нормандской четверки. И всегда вслух защищал интересы Украины.

      Читайте также: "Зеленский сделает все, что вы попросите": новые детали скандала в США

      "Это очевидно, что на Востоке Украины российские вооруженные силы и две подконтрольные ей военные группировки. Все для того, чтобы установить на Донбассе и по всей Украине свои правила", – отмечал Курт Волкер.

      Все это выполнял спецпредставитель США по вопросам Украины, должность которого 2 года занимал Курт Волкер. Но из-за нашумевшего скандала с телефонным разговором Трампа с Зеленским, где американский гарант якобы давил на украинского коллегу, Волкер подал в отставку. Теперь же эту должность могут отменить вообще.

      спецпредставник сша
      Спецпредставителя США по вопросам Украины может не быть

      Так что как теперь США будет участвовать в поддержке Украины на международной арене – под вопросом. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что спецпредставитель США по вопросам Украины играл в этом колоссальную роль.

      Курт сделал фантастически много в контексте координации усилий по Европе: с Германией, с Евросоюзом и Францией. Сколько он ездил, сколько он координировал. Многое по санкциям тоже он координировал,
      – вспомнил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

      Но подал в отставку Волкер не случайно, ведь был одним из звеньев в скандале вероятного давления США на Украину. Во время слушаний в Конгрессе в ходе расследования в результате импичмента Трампа, Волкер дал свои показания.

      курт волкер сша трамп
      Курт Волкер

      По его словам, он якобы и предостерегал Украину не вмешиваться в американские дела, но одновременно дал знать – военная помощь придет после согласия украинской власти возобновить расследование по делу сына конкурента Трампа на выборах США Джо Байдена.

      Он, к сожалению, не проявил достаточной принципиальности. И к сожалению этот эпизод его явно не украшает,
      – отметил международный эксперт Владимир Огрызко.

      Не в лучшем свете демонстрирует скандал и саму Украину. Американцы теперь воспринимают нас как источник лишних хлопот. Главная цель сейчас – не встревать в конфликт и держаться отстраненно. Однако выпускать Украину из-под своего союзного крыла Соединенные Штаты не будут.

      "Кто-то но будет этим заниматься. Им это выгодно и нам это выгодно", – пояснил Владимир Огрызко.

      Официальные лица Госдепа это подтверждают и обещают – делами Украины будут заниматься люди из департамента.

      Скандал из-за разговор Зеленского и Трампа: основное

      • Во время телефонного разговора 25 июля 2019 года Трампа и Зеленского американский президент якобы пообещал, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер. Больше о том, что это за скандальная компания, читайте здесь.
      • 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора. Полный текст на русском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп же говорил Зеленскому: "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.
      • Из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявили о начале формальной процедуры импичмента президента США.
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня
      5527
      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Курт Волкер Владимир Зеленский Дональд Трамп Новости США
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      сегодня , 21:06 Сколько зарабатывают украинские IT-специалисты: новая статистика
      Катерина Моргоєва 1337
      Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      сегодня , 19:30 Кто потеряет субсидии, новые детали "Украиногейта" и скандалы в "Слуге народа" – видео недели
      Ольга Грамчук 262
      Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      сегодня , 18:50 Масштабный потоп в Венеции: как город на воде уходит под воду
      Наталя Боднар 5527
      Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      сегодня , 16:00 Пекло, в якому живуть жінки: як вберегтися від домагань та порушення особистих кордонів
      Блог Соцмережі 1312
      Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      сегодня , 14:00 Вища рада правосуддя може знищити судову реформу Зеленського: шокуючі факти
      Роман Маселко 569
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук