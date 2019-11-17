Почему может не быть спецпредставителя США по вопросам Украины

Спецпредставителя США по вопросам Украины может не быть. Эту должность, которую два года занимал Курт Волкер, вообще думают ликвидировать. И это при том, что только при посредничестве такого посла США принимали активное участие в европейских саммитах по урегулированию ситуации на Востоке Украины.

Курт Волкер посещал позиции на Донбассе, вел переговоры с помощником Путина Сурковым относительно миротворцев на Донбассе. Вмешивался в переговоры нормандской четверки. И всегда вслух защищал интересы Украины.

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"Это очевидно, что на Востоке Украины российские вооруженные силы и две подконтрольные ей военные группировки. Все для того, чтобы установить на Донбассе и по всей Украине свои правила", – отмечал Курт Волкер.

Все это выполнял спецпредставитель США по вопросам Украины, должность которого 2 года занимал Курт Волкер. Но из-за нашумевшего скандала с телефонным разговором Трампа с Зеленским, где американский гарант якобы давил на украинского коллегу, Волкер подал в отставку. Теперь же эту должность могут отменить вообще.



Спецпредставителя США по вопросам Украины может не быть

Так что как теперь США будет участвовать в поддержке Украины на международной арене – под вопросом. Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает, что спецпредставитель США по вопросам Украины играл в этом колоссальную роль.

Курт сделал фантастически много в контексте координации усилий по Европе: с Германией, с Евросоюзом и Францией. Сколько он ездил, сколько он координировал. Многое по санкциям тоже он координировал,

– вспомнил бывший министр иностранных дел Павел Климкин.

Но подал в отставку Волкер не случайно, ведь был одним из звеньев в скандале вероятного давления США на Украину. Во время слушаний в Конгрессе в ходе расследования в результате импичмента Трампа, Волкер дал свои показания.



Курт Волкер

По его словам, он якобы и предостерегал Украину не вмешиваться в американские дела, но одновременно дал знать – военная помощь придет после согласия украинской власти возобновить расследование по делу сына конкурента Трампа на выборах США Джо Байдена.

Он, к сожалению, не проявил достаточной принципиальности. И к сожалению этот эпизод его явно не украшает,

– отметил международный эксперт Владимир Огрызко.

Не в лучшем свете демонстрирует скандал и саму Украину. Американцы теперь воспринимают нас как источник лишних хлопот. Главная цель сейчас – не встревать в конфликт и держаться отстраненно. Однако выпускать Украину из-под своего союзного крыла Соединенные Штаты не будут.

"Кто-то но будет этим заниматься. Им это выгодно и нам это выгодно", – пояснил Владимир Огрызко.

Официальные лица Госдепа это подтверждают и обещают – делами Украины будут заниматься люди из департамента.

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