Зеленский и Шмыгаль поздравили с Пасхой украинских христиан западного обряда

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поздравили украинцев, отмечающих Пасху по западному обряду. Руководители государства пожелали всем крепкого здоровья, мира и согласия.

Владимир Зеленский пожелал мира и искреннего счастья украинским семьям.

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Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможное,

– сказал президент.

В то же время глава правительства Денис Шмыгаль напомнил, что в этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, но, к сожалению, не в этом году.

Мир изменился. Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких. Мы должны отказаться от ценных для нас традиций, чтобы обезопасить жизнь тех, кого любим,

– призвал Денис Шмыгаль.

Обратите внимание! Христиане западного обряда по всему миру, в это воскресенье, 12 апреля, отмечают главный христианский праздник Воскресение Христово или Пасху. Пасхальные традиции в этом году стали нетрадиционными. Христиане западного обряда вынуждены праздновать в условиях пандемии коронавируса и вынужденной изоляции.