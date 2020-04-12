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      Зеленский и Шмыгаль поздравили с Пасхой украинских христиан западного обряда

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      Зеленский и Шмыгаль поздравили украинцев с Пасхой / Коллаж 24 канала

      Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль поздравили украинцев, отмечающих Пасху по западному обряду. Руководители государства пожелали всем крепкого здоровья, мира и согласия.

      Владимир Зеленский пожелал мира и искреннего счастья украинским семьям.

      Актуально Пасха на карантине и в условиях изоляции: как праздновать верующие в мире

      Этот праздник наполнен особой энергией и верой. Верой в то, что животворная сила любви, добра и милосердия способна преодолеть любые трудности и осуществить невозможное,
      – сказал президент.

      В то же время глава правительства Денис Шмыгаль напомнил, что в этот день люди традиционно проводят в кругу семьи, в компании друзей и идут в церковь, но, к сожалению, не в этом году.

      Мир изменился. Сегодня мы больше всего должны подумать о своих родных и близких. Мы должны отказаться от ценных для нас традиций, чтобы обезопасить жизнь тех, кого любим,
      – призвал Денис Шмыгаль.

      Обратите внимание! Христиане западного обряда по всему миру, в это воскресенье, 12 апреля, отмечают главный христианский праздник Воскресение Христово или Пасху. Пасхальные традиции в этом году стали нетрадиционными. Христиане западного обряда вынуждены праздновать в условиях пандемии коронавируса и вынужденной изоляции.

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Религия Петр Порошенко Новости Украины Денис Шмыгаль Владимир Зеленский Пасха Новости политики
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