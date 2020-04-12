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      Зеленський і Шмигаль привітали з Великоднем українських християн західного обряду

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      Зеленський і Шмигаль привітали українців з Великоднем / Колаж 24 каналу

      Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль привітали українців, які відзначають Великдень за західним обрядом. Керівники держави побажали усім міцного здоров'я, миру та злагоди.

      Володимир Зеленський побажав миру та щедрої долі українським родинам. 

      Актуально Великдень на карантині та в умовах ізоляції: як святкуватимуть віряни у світі

      Це свято наповнене особливою енергією та вірою. Вірою в те, що життєдайна сила любові, добра й милосердя здатна подолати будь-які труднощі та здійснити неможливе,
      – сказав президент.

      Водночас глава уряду Денис Шмигаль нагадав, що цього дня люди традиційно проводять у колі сім'ї, в компанії друзів і йдуть до церкви, але, на жаль, не цього року.

      Світ змінився. Сьогодні ми понад усе повинні подумати про своїх рідних та близьких. Ми маємо відмовитися від цінних для нас традицій, щоб убезпечити життя тих, кого любимо,
      – закликав Денис Шмигаль.

       

      До привітань долучився й п'ятий президент Петро Порошенко. Він також закликав проявити християнську та громадянську свідомість та об'єднатися в молитві дистанційно.

      Зверніть увагу! Християни західного обряду по всьому світу, цієї неділі, 12 квітня, відзначають головне християнське свято Воскресіння Христове або Великдень. Великодні традиції цьогоріч стали нетрадиційними. Християни західного обряду змушені святкувати в умовах пандемії коронавірусу і вимушеної ізоляції.

      Пасхальна служба під проводом Папи Франциска з базиліки святого Петра у Ватикані: дивіться відео

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Релігія Петро Порошенко Новини України Денис Шмигаль Володимир Зеленський Великдень Новини політики
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