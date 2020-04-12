Великдень на карантині та в умовах ізоляції: як святкуватимуть віряни у світі

Великодні традиції цьогоріч стануть нетрадиційними. Християни західного обряду готують до святкування Великодня в умовах пандемії коронавірусу і вимушеної ізоляції. А це означає жлдних походів до храмів та ніяких об'єднань сімей. Втім віряни не засмучуються, адже усьому можна знайти альтернативу.

За зачиненими дверима змушені святкувати Великдень християни західного обряду з усього світу.

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Тож по-максимуму стараються влаштувати святкову атмосферу удома. А якщо чогось бракує – докупляють.

Боснія і Герцеговина

Традиційно у Боснії та Герцеговині католики на Пасху збираються разом із друзями та сусідами, аби позмагатись у кого гарніші писанки. А ще розбивають яйця одне об одного, міряючись у міцності пасхальними атрибутами. Однак цього року багатолюдні традиції довелося скасувати через пандемію коронавірусу.

Декорування яєць на Великдень допомагає нам з донькою не думати про ситуацію, яка зараз відбувається у світі: ізоляцію, пандемію та коронавірус. Ми відволікаємось від цього, коли думаємо як краще оздобити яйце,

– розповіла місцева жителька Санья Лазар.

Італія

Ми виконуємо чимало замовлень додому, отримуємо дзвінки від дідусів та бабусь, які не можуть самі подарувати внукам шоколадні яйця. Тож зробити їх щасливішими намагаємося ми. До пакунка ще й записки кладемо з написами: "Хоч я і далеко, але ти є у моїм серці", – пояснила власниця магазину Лоредана Муссо.

Франція

А щоб через ізоляцію не пропустити святкове Богослужіння, церкви забезпечують вірян онлайн-трансляціями. До прикладу, так можна було взяти участь у Першій Службі Божій, що провели у Соборі Паризької Богоматері після жахливої пожежі.



Собор Паризької Богоматері / Скриншот з відео

Під час месси молилися і до однієї з головних християнських реліквій – тернового вінка Ісуса, якого дивом вдалось врятувати під час катастрофи.

Ватикан

Традиційну Хресну Ходу у Ватикані Папа Римський провів на порожній площі Святого Петра. Проте сотні тисяч вірян змогли долучитись до онлайн-трансляції в інтернеті.



Ватикан / Скриншот з відео

Велика Британія

До такої практики через пандемію вдались й інші християни західного обряду – Англіканська церква. Пастори й не очікували, що віряни так масово молитимуться хоч і дистанційно.

"Я здивований з тої кількості людей, які дивляться трансляції наших Богослужінь. До слова, відправа на Вербну неділю зібрала біля екранів майже 400 тисяч людей. Це значно більше, ніж приходить на Службу до храму. У цей важкий час люди шукають надію і підтримку у молитві", – заявив пастир у Манчестері Девід Волкер.

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Християни вірять, що саме Христове Воскресіння цьогоріч є символом перемоги над пандемією коронавірусу.



Як захиститися від коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

