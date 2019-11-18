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      ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАХВАЧЕННЫХ КОРАБЛЕЙ ПРОТЕСТЫ В ГОНКОНГЕ ПЕТР ПОРОШЕНКО

      Зеленский и СМИ: способны ли блоги заменить классические медиа

      20 Читати новину українською

      Новая власть общается с украинцами без СМИ, собственно, как и обещала. Насколько такая методика оказалась эффективной для президента Зеленского и его команды – выясняли журналисты 24 канала.

      Телевидение Зеленского-кандидата переросло в телевидение Зеленского-президента.

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      Теперь глава государства путешествует по столице на новомодной "Тесле" и рассказывает о политике и личном. Не отстает от главы государства и глава правительства: тоже завел свой блог.

      Олексій Гончарук
      Алексей Гончарук ведет авторский блог "Чашка премьера"

      Для Украины такие форматы – в новинку, а вот для мира даже уже устарели. Барак Обама еще десять лет назад начал выкладывать в сеть небольшие ролики, где рассказывал о своих решениях. Так же, как и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

      Все – для того, чтобы стать ближе к своему избирателю. Ведь, как объяснила медиапсихолог Юлия Чаплинская, тогда люди воспринимают политиков как близких друзей, знакомых или соседей.

      Володимир Зеленський
      Интервью Зеленского в "Тесле"

      Впрочем, если Алексей Гончарук еженедельно рассказывает о работе правительства, то Владимир Зеленский в своих блогах следует информационной политике Дональда Трампа.

      "Рассказывает о том, что произошло, каковы последствия тех или иных событий. Рассказывает, как он к этому относится и как должна относиться аудитория", – пояснила эксперт.

      Обратите внимание! Отношение к СМИ: что общего между Трампом и Зеленским

      Медиапсихолог заверила, что за несколько лет блоги способны заменить классические медиа. А вот политтехнологи убеждены, что это маловероятно. США уже это проходили.

      Диджитал никогда не заменяет классические медиа. В классических медиа президент может сделать базовые 2-3 заявления. А потом в диджитале будет уже раскручиваться,
      – подчеркнула Екатерина Одарченко.

      По ее словам, образы Зеленского и Гончарука – даже "Тесла" и чашка с чаем – построены на архетипах. Такой себе украинский вариант Джастина Трюдо. Молодые, уже реализованные политики, в образе борца. Впрочем, положительный образ – еще не гарантия реальной поддержки от народа.

      Читайте также: Медиа под микроскопом – как власть хочет контролировать СМИ

      "Это выигрышно, если решения положительные. Если 70% граждан не поддерживает рынок земли, то рассказывай ты об этом на телевидение, в диджитал, в других форматах, оно все равно не будет выигрышным", – сказала Одарченко.

      Украинцы относятся к такому формату неоднозначно. Кому-то нравится, а кому-то нет. Манипуляций или лжи в блогах президента и премьера специалисты не замечают. И советуют украинцам не расслабляться: ведь критически надо оценивать как заявления политиков, так и то, что слышите в медиа.

      Интересно! Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей. Конечный срок разработки законопроекта – 31 декабря 2019 года.


      Как Зеленский общается с журналистами?
      Команда Владимира Зеленского провела уникальную для Украины избирательную кампанию, которая принесла ему уверенную победу. Зеленский не общался с журналистами лично. Зато все свои действия комментировал в соцсетях.

      С главным конкурентом – Петром Порошенко – Зеленский "разговаривал" видеообращениями. Только два небольших брифинга в своем штабе Зеленский провел после первого и второго туров выборов, где журналисты смогли задать ему вопросы.

      Когда Зеленский победил и официально переехал на Банковую, стало понятно, что такой тактики общения с прессой его команда планирует придерживаться и в дальнейшем.

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      Автор: Анна Брыкова
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Алексей Гончарук Журналисты Медиа СМИ
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