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      Зеленський та ЗМІ: чи здатні блоги замінити класичні медіа

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      Нова влада спілкується з українцями без ЗМІ, власне, як і обіцяла. Наскільки така методика виявилася ефективною для президента Зеленського та його команди – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Телебачення Зеленського-кандидата переросло в телебачення Зеленського-президента. 

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      Тепер глава держави мандрує столицею на новомодній "Теслі" та розповідає про політику і особисте. Не відстає від глави держави і глава уряду: теж завів свій блог.

      Олексій Гончарук
      Олексій Гончарук веде авторський блог "Чашка прем'єра"

      Для України такі формати – в новинку, а от для світу навіть вже застаріли. Барак Обама ще десять років тому почав викладати у мережу невеликі ролики, де розказував про свої рішення. Так само, як і прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.

      Усе – для того, щоб стати ближчими до свого виборця. Адже, як пояснила медіапсихолог Юлія Чаплінська, тоді люди сприймають політиків як близьких друзів, знайомих чи сусідів.

      Володимир Зеленський
      Інтерв'ю Зеленського у "Теслі"

      Втім, якщо Олексій Гончарук щотижня розповідає про роботу уряду, то Володимир Зеленський у своїх блогах наслідує інформаційну політику Дональда Трампа.

      "Розказує про те, що є, що відбулося, які наслідки тих чи інших подій. Розказує, як він до цього ставиться і як повинна ставитись аудиторія", – пояснила експертка.

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      Медіапсихолог запевнила, що за кількадесят років блоги здатні замінити класичні медіа. А от політтехнологи переконані, що це маловірогідно. США вже це проходили.

      Діджитал ніколи не замінює класичні медіа. В класичних медіа президент може зробити базові 2-3 заяви. А потім в діджиталі буде вже розкручуватися,
      – підкреслила Катерина Одарченко.

      За її словами, образи Зеленського та Гончарука – навіть "Тесла" і чашка з чаєм – побудовані на архетипах. Такий собі український варіант Джастіна Трюдо. Молоді, вже реалізовані політики, в образі борця. Втім, позитивний образ – ще не гарантія реальної підтримки від народу.

      Читайте також: Медіа під мікроскопом – як влада хоче контролювати ЗМІ

      "Це виграшно, якщо рішення позитивні. Якщо 70% громадян не підтримує ринок землі, то розповідай ти про це на телебачення, в діджитал, в інших форматах, воно все одно не буде виграшним", – зазначила Одарченко.

      Українці ставляться до такого формату неоднозначно. Комусь подобається, а комусь ні. Маніпуляцій чи брехні у блогах президента та прем'єра фахівці не зауважують. Та радять українцям не розслаблятися: адже критично треба оцінювати як заяви політиків, так і те, що чуєте в медіа.

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      Як Зеленський спілкується з журналістами?Команда Володимира Зеленського провела унікальну для України виборчу кампанію, яка принесла йому упевнену перемогу. Зеленський не спілкувався з журналістами особисто. Натомість усі свої дії коментував у соцмережах.

      З головним конкурентом – Петром Порошенком – Зеленський "розмовляв" відеозверненнями. Лише два невеликих брифінги в своєму штабі Зеленський провів після першого і другого турів виборів, де журналісти змогли поставити йому питання.

      Коли Зеленський переміг і офіційно переїхав на Банкову, стало зрозуміло, що такої тактики спілкування з пресою його команда планує притримуватися й надалі. 

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      Автор: Анна Брикова
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Новини політики ЗМІ Медіа Журналісти Олексій Гончарук
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