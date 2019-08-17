Зеленский идет по пути Порошенко – Гнап

Владимир Зеленский в Житомире устроил разборки за нелегальную добычу янтаря. Он призвал к увольнению нескольких чиновников области. Однако действия действующего президента напомнили украинцам его предшественника.

Такое мнение Дмитрий Гнап выразил в своем видеоблоге "Право на правду".

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"Президент, который под телекамеры гоняет силовиков из-за янтаря, мы это уже видели, правда же? Вспомните, как в 2015 году Петр Порошенко так же, под телекамеры давал считанные недели правоохранителям на ликвидацию янтарной мафии", – вспомнил Гнап.

Смотрите видео резкой реакции Петра Порошенко на нелегальную добычу янтаря:

По его словам, Порошенко после этих грозных заявлений так и не приехал на янтарные клондайки и не показал, кто и как их "крышует". Следовательно, копатели спокойно продолжили работать дальше, "просто сменили крышу с местного криминала на друзей бывшего президента".

Что известно о незаконной добыче янтаря?

С 2014 года СМИ и правоохранители регулярно сообщают о масштабной нелегальной добыче янтаря в Волынской, Ровенской и Житомирской областях.



Несколько раз в этих регионах даже были стычки между силовиками и нелегальными старателями. За эти пять лет Генпрокуратура отчиталась о десятках задержанных. В связи с расследованием НАБУ на высшем уровне нелегальные схемы "крышевали" уже экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков. Тогда в их вине не сомневался даже Генпрокурор.

"Что делает нынешний президент? Сейчас он идет тем же путем, что и предыдущий: показательная порка чиновников, грозные указания подчиненным, пара громких увольнений, и возвращение в Киев", – сказал блогер.

Смотрите видео, как Зеленский требует массовых увольнений правоохранителей на Житомирщине:

Он сказал, что у него мало сомнения в том, что через некоторое время янтарные клондайки снова не заработают. И снова на этом начнут наживаться правоохранители, чиновники и местный криминал.

Потому что проблема требует не просто замены фамилий на табличках в кабинетах. Ее надо решать системно, и единственный выход здесь – легализация добычи этого,

– отметил Дмитрий Гнап.

Ранее на Житомирщине обнаружили рекордную партию незаконно добытого янтаря. Правоохранители провели обыски и нашли более двух тонн ценного материала.

Смотрите полный выпуск видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 17 августа: