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      Зеленський йде шляхом Порошенка, – Гнап

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      Боротьба з нелегальним видобутком бурштину президентів
      Боротьба з нелегальним видобутком бурштину президентів / Колаж 24 каналу

      Володимир Зеленський у Житомирі влаштував розбірки через нелегальний видобуток бурштину. Він закликав до звільнення кількох високопосадовців області. Однак дії чинного президента нагадали українцям його попередника.

      Таку думку Дмитро Гнап висловив у своєму відеоблозі "Право на правду".

      До слова – Казанський показав, як МВС "кришує" видобуток бурштину: репортаж

      "Президент, який під телекамери ганяє силовиків через бурштин, ми це вже бачили, правда ж? Згадайте, як у 2015 році Петро Порошенко так само, під телекамери давав лічені тижні правоохоронцям на ліквідацію бурштинової мафії", – пригадав Гнап.

      Дивіться відео різкої реакції Петра Порошенка на нелегальний видобуток бурштину:

      За його словами, Порошенко після цих грізних заяв так і не приїхав на бурштинові клондайки і не показав, хто і як їх "кришує". Відтак, копачі спокійно продовжили працювати далі, "просто змінили дах з місцевого криміналу на друзів колишнього президента".

      Що відомо про незаконний видобуток бурштину?З 2014 року ЗМІ та правоохоронці регулярно повідомляють про масштабний нелегальний видобуток бурштину у Волинській, Рівненській та Житомирській областях.

      Кілька разів у цих регіонах навіть були сутички між силовиками та нелегальними старателями. За ці п'ять років Генпрокуратура відзвітувала про десятки затриманих. Згідно з розслідуванням НАБУ на найвищому рівні нелегальні схеми "кришували" уже екс-нардепи Борислав Розенблат і Максим Поляков. Тоді у їх провині не сумнівався навіть Генпрокурор.

      "Що робить нинішній президент? Зараз він йде тим самим шляхом що і попередній: показове шмагання чиновників, грізні вказівки підлеглим, пара гучних звільнень, і повернення до Києва", – сказав блогер.

      Дивіться відео, як Зеленський вимагає масових звільнень правоохоронців на Житомирщині:

      Він сказав, що у нього мало сумніви у тому, що за якийсь час бурштинові клондайки знову не запрацюють. І знову на цьому почнуть наживатися правоохоронці, чиновники та місцевий кримінал. 

      Тому що проблема потребує не просто заміни прізвищ на табличках в кабінетах. Її треба вирішувати системно, і єдиний вихід тут – легалізація цього видобутку,
      – зазначив Дмитро Гнап.

      Раніше на Житомирщині виявили рекордну партію незаконно видобутого бурштину. Правоохоронці провели обшуки та знайшли понад дві тонни коштовного матеріалу.

      Дивіться повний випуск відеоблогу Дмитра Гнапа "Право на правду" за 17 серпня:

       

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      Теги: Новини України Петро Порошенко Володимир Зеленський Бурштин Контрабанда Новини Житомира
      Джерело: 24 канал
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