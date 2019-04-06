Зеленский или Порошенко: кого поддерживают в аннексированном Крыму
Журналисты спросили крымчан, кого бы они поддержали во втором туре выборов президента Украины – Петра Порошенко или Владимира Зеленского. О различных позициях и политических прогнозах жителей аннексированного полуострова читайте в материале проекта "Крым.Реалии".
Подавляющее большинство опрошенных крымчан не доверяют ни Владимиру Зеленскому, ни Петру Порошенко.
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"Мне трудно говорить, ведь я крымчанин. Надо быть там, на материке, чтобы понять ситуацию", – сказал опрошенный.
Не за кого голосовать, это два кандидата, за которых я бы не проголосовал,
– подчеркнул крымчанин.
"Ни за кого не голосовал бы. Хорошо, что мы в Крыму, в России, мы об этом мечтали всю жизнь", – заявил житель аннексированного Крыма.
Однако были и те, кто поддерживают действующего Президента Украины или шоумена.
"Все голосуют за Порошенко, потому Зеленскому не дадут пройти", – сказала крымчанка.
Наверное – Зеленский, но, если была бы возможность, то голосовала бы за Бойко,
– добавила жительница полуострова.
Кто побеждает на выборах президента? После подсчета ЦИК 100% голосов в первом туре выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.
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