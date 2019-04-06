Зеленский или Порошенко: кого поддерживают в аннексированном Крыму

Журналисты спросили крымчан, кого бы они поддержали во втором туре выборов президента Украины – Петра Порошенко или Владимира Зеленского. О различных позициях и политических прогнозах жителей аннексированного полуострова читайте в материале проекта "Крым.Реалии".

Подавляющее большинство опрошенных крымчан не доверяют ни Владимиру Зеленскому, ни Петру Порошенко.

Читайте также: Сколько Россия платит, чтобы быть вместе с Крымом: впечатляющие цифры

"Мне трудно говорить, ведь я крымчанин. Надо быть там, на материке, чтобы понять ситуацию", – сказал опрошенный.

Не за кого голосовать, это два кандидата, за которых я бы не проголосовал,

– подчеркнул крымчанин.

"Ни за кого не голосовал бы. Хорошо, что мы в Крыму, в России, мы об этом мечтали всю жизнь", – заявил житель аннексированного Крыма.

Однако были и те, кто поддерживают действующего Президента Украины или шоумена.

"Все голосуют за Порошенко, потому Зеленскому не дадут пройти", – сказала крымчанка.

Наверное – Зеленский, но, если была бы возможность, то голосовала бы за Бойко,

– добавила жительница полуострова.

Кто побеждает на выборах президента? После подсчета ЦИК 100% голосов в первом туре выборов лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 30,24% голосов избирателей, Петр Порошенко – 15,95%. За Юлию Тимошенко проголосовали 13,40% избирателей, за Юрия Бойко – 11,67%, за Анатолия Гриценко – 6,91%. Явка составила 62,8% избирателей.

Полный выпуск программы "Крым.Реалии" смотрите сегодня на 24 канале в 18:00. Не пропустите!