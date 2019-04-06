Зеленський чи Порошенко: кого підтримують в анексованому Криму

Журналісти запитали кримчан, кого б вони підтримали у другому турі виборів президента України – Петра Порошенка чи Володимира Зеленського. Про різні позиції та політичні прогнози жителів анексованого півострова – читайте у матеріалі проекту "Крим.Реалії".

Більшість опитаних кримчан не довіряють ні Володимиру Зеленському, ні Петру Порошенку.

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"Мені важко говорити, адже я кримчанин. Треба бути там, на материку, щоб зрозуміти ситуацію", – сказав опитаний.

Нема за кого голосувати, це два кандидати за, які я б не проголосував,

– наголосив кримчанин.

"Ні за кого не голосував би. Добре, що ми в Криму, в Росії, ми про це мріяли все життя", – заявив житель анексованого Криму.

Однак були й ті, хто підтримують чинного Президента України та шоумена.

"Всі голосують за Порошенка, тому Зеленському не дадуть пройти", – сказала кримчанка.

Напевно – Зеленський, але, якщо була б можливість, то голосувала б за Бойка,

– додала мешканка півострову.

Хто перемагає на виборах президента?Після підрахунку ЦВК 100% голосів першого туру виборів лідером президентської гонки є Володимир Зеленський, який набирає 30,24% голосів виборців, Петро Порошенко – 15,95%. За Юлію Тимошенко проголосували 13,40% виборців, за Юрія Бойка – 11,67%, за Анатолія Гриценка – 6,91%. Явка склала 62,8% виборців.