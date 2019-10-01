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      Зеленский: я никогда не встречался с адвокатом Трампа

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался и не имел телефонных разговоров с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

      Отвечая на вопросы иностранных журналистов, Зеленский сказал, что темой брифинга являются результаты встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. В то же время он сказал, что понимает заинтересованность западной прессы скандальным телефонным разговором обоих президентов.

      Важно: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

      Глава государства заверил, что на него невозможно влиять, хотя и признал - на Западе есть немало людей, которые этого хотят.

      Зеленского также спросили, существует ли транскрипция стенограммы его разговора с Дональдом Трампом.

      Есть один и тот же текст. Я говорил на родном украинском языке, президент Трамп поговорил, к сожалению, не на украинском, а на английском,
      – ответил украинский президент.

      Актуально: Зеленский не будет публиковать своей версии стенограммы разговора с Трампом

      Коротко о скандале из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского

      • Он взорвался из-за доноса американского разведчика (текст - здесь). Так 25 июля Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.
      • К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена - Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.
      • 25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом (текст - здесь). Согласно ей, Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Смотрите полное видео с брифинга президента Зеленского:​

       

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      Теги: Война на Донбассе Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Импичмент Трампа Дональд Трамп
      Источник: 24 канал
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