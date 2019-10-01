Зеленский: я никогда не встречался с адвокатом Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что никогда не встречался и не имел телефонных разговоров с адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани.

Отвечая на вопросы иностранных журналистов, Зеленский сказал, что темой брифинга являются результаты встречи Трехсторонней контактной группы в Минске. В то же время он сказал, что понимает заинтересованность западной прессы скандальным телефонным разговором обоих президентов.

Важно: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: появился текст жалобы на главу Белого дома

Глава государства заверил, что на него невозможно влиять, хотя и признал - на Западе есть немало людей, которые этого хотят.

Зеленского также спросили, существует ли транскрипция стенограммы его разговора с Дональдом Трампом.

Есть один и тот же текст. Я говорил на родном украинском языке, президент Трамп поговорил, к сожалению, не на украинском, а на английском,

– ответил украинский президент.

Актуально: Зеленский не будет публиковать своей версии стенограммы разговора с Трампом

Коротко о скандале из-за телефонного разговора Трампа и Зеленского

Он взорвался из-за доноса американского разведчика (текст - здесь). Так 25 июля Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена - Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом (текст - здесь). Согласно ей, Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

Смотрите полное видео с брифинга президента Зеленского:​