Зеленський: Я ніколи не зустрічався з адвокатом Трампа

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що ніколи не зустрічався і не мав телефонних розмов з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

Відповідаючи на запитання іноземних журналістів, Зеленський сказав, що темою брифінгу є результати зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську. Водночас він сказав, що розуміє зацікавленість західної преси скандальною телефонною розмовою обох президентів.

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Глава держави запевнив, що на нього неможливо впливати, хоча й визнав – на Заході є чимало людей, які цього прагнуть.

Зеленського також запитали, чи існує транскрипція стенограми його розмови з Дональдом Трампом.

Є один і той же текст. Я говорив рідною українською мовою, президент Трамп поговорив, на жаль, не українською, а англійською,

– відповів український президент.

Актуально: Зеленський не публікуватиме своєї версії стенограми розмови з Трампом

Коротко про скандал через телефонну розмову Трампа та Зеленського

Він вибухнув через донос американського розвідника (текст – тут). Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

(текст – тут). Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.

25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

Дивіться повне відео з брифінгу президента Зеленського: