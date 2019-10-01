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      Зеленський: Я ніколи не зустрічався з адвокатом Трампа

      29 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський запевнив, що ніколи не зустрічався і не мав телефонних розмов з адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джуліані.

      Відповідаючи на запитання іноземних журналістів, Зеленський сказав, що темою брифінгу є результати зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську. Водночас він сказав, що розуміє зацікавленість західної преси скандальною телефонною розмовою обох президентів.

      Важливо: Скандальна розмова Трампа і Зеленського: з’явився текст скарги на главу Білого дому

      Глава держави запевнив, що на нього неможливо впливати, хоча й визнав – на Заході є чимало людей, які цього прагнуть.

      Зеленського також запитали, чи існує транскрипція стенограми його розмови з Дональдом Трампом.

      Є один і той же текст. Я говорив рідною українською мовою, президент Трамп поговорив, на жаль, не українською, а англійською,
      – відповів український президент.

      Актуально: Зеленський не публікуватиме своєї версії стенограми розмови з Трампом

      Коротко про скандал через телефонну розмову Трампа та Зеленського

      • Він вибухнув через донос американського розвідника (текст – тут). Так, 25 липня Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.
      • До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.
      • 25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом (текст – тут). відповідно до неї, Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

      Дивіться повне відео з брифінгу президента Зеленського:

       

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Дональд Трамп Імпічмент Трампа
      Джерело: 24 канал
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