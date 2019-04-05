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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Зеленский является исключительно сценарным политиком, – эксперт

      58 Читати новину українською

      Владимиру Зеленскому более выгодно не говорить о реальных проблемах, а показывать веселое шоу вызовов. Однако его сценарный вид политики, если это так можно назвать, станет опасностью для него как вероятного лидера. Такого политика легче будет спрогнозировать и "выбить" из игры. Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал политический эксперт Николай Давидюк.

      По его словам, Зеленский пытается вывести Порошенко исключительно на свою территорию шоу.

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      "Но Порошенко, скажем так, выдержал удар. Более того, сегодня он уже даже пошел в атаку. Когда он начал троллить Зеленского, почему он испугался приходить на Олимпийский, мол, давай все-таки, собирайся", – отметил Давидюк.

      Плюс Зеленский начал допускать ошибки. И с документом, оказывается, что это уже сценарий. Второй раз он "выбился", когда с Тимошенко снял ролик. То есть ролики уже начинают быть похожими друг на друга. Динамичный темп да, но они становятся пустыми. А Зеленский – это исключительно сценарный политик. Если можно его называть политиком. Или актер, играющий политика. Потому что он действует только по сценарию. И каждый раз, когда он выпадает из сценария, он не знает, что делать. И это уже подтверждается не один раз. В этом, кстати, опасность такого лидера,
      – подчеркнул политический эксперт.

      Он пояснил, что Зеленский будет очень прогнозируемым и его легко будет "выбивать".

      КАКИЕ ОШИБКИ НАЧАЛ ДОПУСКАТЬ ЗЕЛЕНСКИЙ:
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      blog_ava
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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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