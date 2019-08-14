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      Зеленский может посетить церемонию интронизации императора Японии

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      Владимир Зеленский готовится посетить Японию
      Владимир Зеленский готовится посетить Японию / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский может посетить Японию для участия в церемонии объявления императором страны Нарухито. Торжества запланированы на октябрь 2019 года.

      "Такой визит планируется", - заявил замглавы офиса Президента Вадим Пристайко, пишет "Интерфакс".

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      К слову, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский в ближайшее время посетит Белый дом, а еще ранее визит Зеленского в США анонсировал Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

      Почему в Японии сменился император?
      30 апреля 2019 года Император Японии Акихито отрекся от престола. Такое в стране произошло впервые за 200 лет. Однако Акихито – 86 лет и престол он занимал уже 30 лет. Поэтому он решил, что его преклонный возраст не позволит ему в дальнейшем выполнять обязанности. 1 мая Япония получила нового императора, им стал 59-летний Нарухито.

      Церемония восхождения на престол состоялась 1 мая в Императорском дворце. А 22 октября 2019 года – состоится церемония официального сообщения о вступлении на престол нового императора. Этот день будет считаться государственным праздником и завершает ряд официальных интронизационных (то есть сопровождающих занятие трона) процедур.

      Какие страны уже посетил президент Зеленский?

      7-8 августа Владимир Зеленский находился с первым официальным визитом в Турции, встретился с Эрдоганом и Варфоломеем.

      2 июля глава государства посещал Канаду и встречался с Трюдо.

      18 июня с официальным визитом Зеленский был в Германии, встречался с Ангелой Меркель.

      17 июня Зеленский посетил Францию и говорил с Макроном.

      4-5 июня состоялся первый зарубежный визит президента Украины в Брюссель, в Бельгию.

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Зарубежные визиты Зеленского Япония
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