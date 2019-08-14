Зеленський може відвідати церемонію інтронізації імператора Японії, – ОП

Президент України Володимир Зеленський може відвідати Японію для участі в церемонії оголошення імператором країни Нарухіто. Урочистості заплановані на жовтень 2019 року.

"Такий візит планується", – заявив заступник голови Офісу Президента Вадим Пристайко, пише "Інтерфакс".

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До слова, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський найближчим часом відвідає Білий дім, а ще раніше візит Зеленського до США анонсував Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер.

Чому в Японії змінився імператор? 30 квітня 2019 року Імператор Японії Акіхіто зрікся престолу. Таке в країні сталося вперше за 200 років. Однак Акіхіто – 86 років і престол він обіймав вже 30 років. Тому він вирішив, що його похилий вік не дозволить йому надалі виконувати обов'язки. 1 травня Японія отримала нового імператора, ним став 59-річний Нарухіто.



Церемонія сходження на престол відбулась 1 травня в Імператорському палаці. А 22 жовтня 2019 року – відбудеться церемонія офіційного повідомлення про вступ на престол нового імператора. Цей день вважатиметься державним святом та завершує низку офіційних інтронізаційних (тобто таких, що супроводжують посідання трону) процедур.

Які країни вже відвідав президент Зеленський?

7-8 серпня Володимир Зеленський перебував з першим офіційним візитом до Туреччини, бачився з Ердоганом та Варфоломієм.

2 липня глава держави відвідував Канаду та зустрічався з Трюдо.

18 червня з офіційним візитом Зеленський був у Німеччині, зустрічався з Ангелою Меркель.

17 червня Зеленський відвідав Францію та говорив із Макроном.

4-5 червня відбувся перший закордонний візит президента України – до Брюсселя, що у Бельгії.

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