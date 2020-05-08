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      Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой войне: фото, видео

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      Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне
      Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне / president.gov.ua

      Владимир Зеленский с рабочей поездкой прибыл в Луганскую область. Президент Украины почтил память погибших во Второй мировой войне в поселке городского типа Меловое, которое разделено границей между Украиной и Россией.

      Политик посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям" и возложил цветы у Вечного огня, сообщает пресс-служба президента.

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      Владимир Зеленский также установил лампадки возле скульптурной композиции – солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди припала вызволенная из нацистской неволи женщина.

      зеленський президент луганщина
      Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне / Фото пресс-службы президента

      лушанщина
      Президент поставил цветы возле Вечного огня / Фото пресс-служба президента

      зеленський луганщина
      Политик почтил погибших на Луганщине / Фото пресс-службы президента

      Заметим, что рядом с памятником – братская могила, в которой покоятся 1 066 известных и неизвестных солдат, которые погибли во время освобождения Мелового. Имена павших героев высечены на 27 мемориальных досках.

      Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой войне: видео

      Обратите внимание, что в этом году из-за карантина в Украине массовых мероприятий 8 – 9 мая не будет.

      Что известно о 8 – 9 мая в Украине? В Украине и ЕС 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

      В Украине предлагается использовать термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти теперь является красный мак и во время почтения памяти павших рекомендуется не использовать советскую символику.

      друга світова війна дати
      Важнейшие даты Второй мировой войны / Инфографика 24 канала

      Мифы о 9 мая: смотрите видео

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новости Украины Новости политики История Владимир Зеленский Президент Украины Новости Луганска Офіс Президента День памяти и примирения
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