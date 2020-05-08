Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой войне: фото, видео

Владимир Зеленский с рабочей поездкой прибыл в Луганскую область. Президент Украины почтил память погибших во Второй мировой войне в поселке городского типа Меловое, которое разделено границей между Украиной и Россией.

Политик посетил мемориальный комплекс "Украина – освободителям" и возложил цветы у Вечного огня, сообщает пресс-служба президента.

Читайте также День памяти и примирения 2020: украинские политики трогательно обратились к украинцам

Владимир Зеленский также установил лампадки возле скульптурной композиции – солдата, который снимает головной убор перед родной землей, а к его груди припала вызволенная из нацистской неволи женщина.



Владимир Зеленский почтил память погибших во Второй мировой войне / Фото пресс-службы президента



Президент поставил цветы возле Вечного огня / Фото пресс-служба президента



Политик почтил погибших на Луганщине / Фото пресс-службы президента

Заметим, что рядом с памятником – братская могила, в которой покоятся 1 066 известных и неизвестных солдат, которые погибли во время освобождения Мелового. Имена павших героев высечены на 27 мемориальных досках.

Зеленский на Луганщине почтил память погибших во Второй мировой войне: видео

Обратите внимание, что в этом году из-за карантина в Украине массовых мероприятий 8 – 9 мая не будет.

Что известно о 8 – 9 мая в Украине? В Украине и ЕС 8 мая отмечают День памяти и примирения, а 9 мая – День победы над нацизмом во Второй мировой войне.



В Украине предлагается использовать термин "Вторая мировая война" вместо советского "Великая отечественная война", а символом памяти теперь является красный мак и во время почтения памяти павших рекомендуется не использовать советскую символику.