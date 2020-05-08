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      Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні: фото, відео

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      Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні
      Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні / president.gov.ua

      Володимир Зеленський з робочою поїздкою прибув у Луганську область. Президент України вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні у селищі міського типу Мілове, яке розділене кордоном між Україною та Росією.

      Політик відвідав меморіальний комплекс "Україна – визволителям" та поклав квіти біля Вічного вогню, повідомляє пресслужба президента.

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      Володимир Зеленський також встановив лампадки біля скульптурної композиції – солдата, який знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала визволена з нацистської неволі жінка.

      зеленський президент луганщина
      Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні / Фото пресслужби президента

      лушанщина
      Президент поставив квіти біля Вічного вогню / Фото пресслужба президента

      зеленський луганщина
      Політик вшанував загиблих на Луганщині / Фото пресслужби президента

      Зауважимо, що поряд з пам’ятником – братська могила, у якій спочивають 1066 відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення Мілового. Імена полеглих героїв висічено на 27 меморіальних дошках.

      Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні: відео

      Зверніть увагу, що цього року через карантин в Україні масових заходів 8 – 9 травня не буде.

      Що відомо про 8 – 9 травня в Україні?В Україні та ЄС 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

      В Україні пропонується використовувати термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам’яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.

      друга світова війна дати
      Найважливіші дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу

      Міфи про 9 травня: дивіться відео

       

      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Новини політики Історія Володимир Зеленський Президент України Новини Луганська Офіс Президента День пам'яті і примирення
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