Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні: фото, відео

Політик відвідав меморіальний комплекс "Україна – визволителям" та поклав квіти біля Вічного вогню, повідомляє пресслужба президента.

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Володимир Зеленський також встановив лампадки біля скульптурної композиції – солдата, який знімає головний убір перед рідною землею, а до його грудей припала визволена з нацистської неволі жінка.



Володимир Зеленський вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні / Фото пресслужби президента



Президент поставив квіти біля Вічного вогню / Фото пресслужба президента



Політик вшанував загиблих на Луганщині / Фото пресслужби президента

Зауважимо, що поряд з пам’ятником – братська могила, у якій спочивають 1066 відомих і невідомих солдатів, які загинули під час визволення Мілового. Імена полеглих героїв висічено на 27 меморіальних дошках.

Зеленський на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні: відео

Зверніть увагу, що цього року через карантин в Україні масових заходів 8 – 9 травня не буде.

Що відомо про 8 – 9 травня в Україні?В Україні та ЄС 8 травня відзначають День пам'яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.



В Україні пропонується використовувати термін "Друга світова війна" замість радянського "Велика вітчизняна війна", а символом пам’яті відтепер є червоний мак і під час вшанування пам'яті полеглих рекомендується не використовувати радянську символіку.



Найважливіші дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу

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