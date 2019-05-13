Зеленский-нарушитель: суд решит, штрафовать ли нового президента за показанный бюллетень

13 мая суд в Киеве должен принять решение, наказывать ли Владимира Зеленского за то, что он показал свой заполненный бюллетень на выборах на камеры.

По информации корреспондента 24 канала, заседание начнется в Оболонском суде.

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Слушание будет касаться административного протокола, который был составлен еще во время второго тура выборов, когда Владимир Зеленский показал журналистам свой бюллетень.

Максимальный штраф, который может быть приговорен будущему президенту, составляет 850 гривен. Известно, что главным судьей будет Владислав Девятко, который рассматривал дело экс-президента Виктора Януковича.

Пока неизвестно, будет ли присутствовать на заседании суда сам Владимир Зеленский.