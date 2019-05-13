Зеленський-порушник: суд вирішить, чи штрафувати нового президента за показаний бюлетень

13 травня суд у Києві має прийняти рішення, чи карати Володимира Зеленського за те, що він показав свій заповнений бюлетень під час виборів на камери.

За інформацією кореспондента 24 каналу, засідання розпочнеться в Оболонському суді о 12:45.

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Слухання стосуватиметься адміністративного протоколу, який був складений ще під час другого туру виборів, коли Володимир Зеленський показав журналістам свій бюлетень.

Максимальний штраф, який можуть присудити майбутньому президенту, – 850 гривень. Відомо, що головним суддею буде Владислав Дев'ятко, який розглядав справу екс-президента Віктора Януковича.

Наразі невідомо, чи буде присутній на засіданні сам Володимир Зеленський.