Зеленский назначил генерала Коваля главой комиссии, которую до него возглавлял Кривонос

Глава государства назначил первого заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Михаила Коваля председателем межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства. Ранее Коваля также назначили ответственным за территориальную оборону Украины. Решение о назначении Михаила Коваля на такую ответственную должность приняли на закрытом заседании СНБО, которое состоялось накануне нормандского саммита.

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Назначить Коваля Михаила Владимировича – первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины – председателем межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства,

– говорится в документе.

Ранее эту должность занимал Сергей Кривонос.

Другим указом президент также ввел в действие решение СНБО от 7 декабря 2019 года "Вопросы межведомственной рабочей группы по подготовке предложений по укреплению обороноспособности государства".