Зеленський призначив генерала Коваля главою комісії, яку до нього очолював Кривонос

Глава держави призначив першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Михайла Коваля головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави.

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Раніше Коваля також призначили відповідальним за територіальну оборону України. Рішення про призначення Михайла Коваля на таку відповідальну посаду прийняли на закритому засіданні РНБО, що відбулось напередодні нормандського саміту.

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Призначити Коваля Михайла Володимировича – першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України – головою міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави,

– мовиться у документі.

Раніше цю посаду обіймав Сергій Кривонос.

Іншим указом президент також ввів у дію рішення РНБО від 7 грудня 2019 року про "Питання міжвідомчої робочої групи з підготовки пропозицій щодо зміцнення обороноздатності держави".