Зеленский назначил Скальского главой Винницкой ОГА: что о нем известно

Владимир Зеленский подписал указ о назначении Владислава Скальского главой Винницкой областной госадминистрации. Его кандидатура была поддержана еще Кабинетом Министров Владимира Гройсмана 21 августа 2019 года.

Перед тем президент подписал указ об увольнении с должности главы ОГА Валерия Коровия.

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Что известно о Владиславе Скальском?

Владислав Скальский родился в Виннице 18 января 1976 года (43 года). По образованию – специалист по теплогазоснабжению, вентиляции и охране воздушного бассейна, окончил Винницкий национальный технический университет.

Долгое время Скальский работал за рубежом – в Казахстане и России. Так, в июле 2010 года переехал работать в Республику Казахстан, где отвечал за развитие сети торговых центров ООО "МЕТРО Казахстан".

Уже через 2 года, в 2012-м переехал в Россию, где начал работать директором дивизионов "Юг" и "Сибирь" в федеральной сети гипермаркетов компании "Лента".

В апреля 2014 года решил вернуться в Украину, где в июле 2014 года был генеральным директором ООО "ГПС недвижимость Киев". В январе 2015 года уволился по собственному желанию.

С апреля по июль 2015 года исполнял обязанности генерального директора ГП "Центр государственного земельного кадастра" при Госгеокадастры Украины.

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С февраля по июнь 2016 года – директор КП "Институт развития городов" Винницкого городского Совета. С 24 июня 2016 года назначен на должность заместителя городского главы Винницкого городского совета.

Женат на Скальской Елене, с которой вместе воспитывают дочь Марию. Согласно декларации Скальского, его семья владеет двумя квартирами в Виннице и тремя жилыми домами в селе Зарванцы Винницкой области.

Так же в собственности Скальского есть два автомобиля – Nissa X-Trail 2013 выпуска и Skoda Superb 2015 года. Кроме того, семья нового главы Винницкой ОГА держит наличными 285 тысяч долларов, 145 тысяч евро и 220 тысяч гривен. В банках еще более 16 тысяч долларов и более 155 тысяч гривен.