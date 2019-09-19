Зеленський призначив Скальського головою Вінницької ОДА: що про нього відомо

Володимир Зеленський підписав указ про призначення Владислава Скальського головою Вінницької обласної держадміністрації. Його кандидатура була підтримана ще Кабінетом Міністрів Володимира Гройсмана 21 серпня 2019 року.

Перед тим президент підписав указ про звільнення з посади голови ОДА Валерія Коровія.

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Що відомо про Владислава Скальського?

Владислав Скальський народився у Вінниці 18 січня 1976 року (43 роки). За освітою – спеціаліст із теплогазопостачання, вентиляції та охорони повітряного басейну, закінчив Вінницький національний технічний університет.

Тривалий час Скальський працював за кордоном – у Казахстані та Росії. Так, у липні 2010 року переїхав працювати у Республіку Казахстан, де відповідав за розвиток мережі торгівельних центрів ТОВ "МЕТРО Казахстан".

Вже через 2 роки, у 2012-му, переїхав до Росії, де почав працювати директором дивізіонів "Південь" та "Сибір" в федеральній мережі гіпермаркетів компанії "Лента".

У квітні 2014 року вирішив повернутись в Україну, де з липня 2014 року був генеральним директором ТОВ "ГПС нерухомість Київ". У січні 2015 року звільнився за власним бажанням.

З квітня по липень 2015 року виконував обов'язки генерального директора ДП "Центр державного земельного кадастру" при Держгеокадастрі України.

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З лютого по червень 2016 року – директор КП "Інститут розвитку міст" Вінницької міської Ради. З 24 червня 2016 року призначений на посаду заступника міського голови Вінницької міської ради.

Одружений зі Скальською Оленю, з якою разом виховують доньку Марію. Згідно з декларацією Скальського, його сім'я володіє двома квартирами у Вінниці та трьома житловими будинками у селі Зарванці Вінницької області.

Так само у власності Скальських є два автомобілі – Nissa X-Trail 2013 року випуску та Skoda Superb 2015 року. Крім того, сім'я нового очільника Вінницької ОДА тримає у готівці 285 тисяч доларів, 145 тисяч євро та 220 тисяч гривень. У банках ще понад 16 тисяч доларів та понад 155 тисяч гривень.