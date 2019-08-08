Зеленский назначил в Комиссию по правовой системе друзей Богдана: кто они

7 августа президент Владимир Зеленский утвердил положение и персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы. Часть людей из этого списка – фигуранты расследований журналистов Bihus.Info, среди которых есть связанные с руководителем ОП Андреем Богданом.

Кстати, именно Богдан указан автором под документами, утвержденными Указом Зеленского, передает Bihus.Info.

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Да, в списке новопризначенных членов Комиссии журналисты нашли бывшего бизнес-партнера Андрея Богдана – Игоря Пукшина, который является владельцем адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Пукшин и Партнеры".

Отметим, что Богдан и Пукшин настолько близки, что глава Офиса Президента пользовался автомобилем фирмы Пукшина, а встречи с журналистами проводил в его офисе. И теперь Пукшин будет в составе рабочей группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины.

Что известно об этой Комиссии?Комиссия по вопросам правовой реформы – это консультативно-совещательный орган, который, в частности, разрабатывать и согласовывать предложения по реформированию правовой системы. Сопредседателями комиссии назначен Михаил Буроменский и Руслана Рябошапку.

Заседать в рабочей группе по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществлении правосудия будет Роман Бойко из Хозяйственного суда Киева. С Богданом его объединяет юридическая практика – Бойко возглавлял юридическую фирму "Статус", ныне совладелец фирмы – брат Андрея Богдана Игорь.

В рабочей группе по вопросам развития уголовного права будет председательствовать Юрий Баулин. Он – бывший председатель Конституционного суда, который в 2010 году голосовал за изменения в Конституцию, которые позволили Виктору Януковичу узурпировать власть. Более того, сын экс-главы КС Александр Баулин – бывший партнер Андрея Богдана по ряду юридических и агрокомпаний.

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