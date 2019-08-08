04:47
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ

      Зеленский назначил в Комиссию по правовой системе друзей Богдана: кто они

      258 Читати новину українською
      Зеленский назначил в Комиссию по правовой системе фигурантов расследований Bihus.Info
      Зеленский назначил в Комиссию по правовой системе фигурантов расследований Bihus.Info / Фото из открытых источников

      7 августа президент Владимир Зеленский утвердил положение и персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы. Часть людей из этого списка – фигуранты расследований журналистов Bihus.Info, среди которых есть связанные с руководителем ОП Андреем Богданом.

      Кстати, именно Богдан указан автором под документами, утвержденными Указом Зеленского, передает Bihus.Info.

      Интересное: На что указывают кадровые указы Зеленского в Вооруженных силах: мнение эксперта

      Да, в списке новопризначенных членов Комиссии журналисты нашли бывшего бизнес-партнера Андрея Богдана – Игоря Пукшина, который является владельцем адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Пукшин и Партнеры".

      Отметим, что Богдан и Пукшин настолько близки, что глава Офиса Президента пользовался автомобилем фирмы Пукшина, а встречи с журналистами проводил в его офисе. И теперь Пукшин будет в составе рабочей группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины.

      Что известно об этой Комиссии?Комиссия по вопросам правовой реформы – это консультативно-совещательный орган, который, в частности, разрабатывать и согласовывать предложения по реформированию правовой системы. Сопредседателями комиссии назначен Михаил Буроменский и Руслана Рябошапку.

      Заседать в рабочей группе по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществлении правосудия будет Роман Бойко из Хозяйственного суда Киева. С Богданом его объединяет юридическая практика – Бойко возглавлял юридическую фирму "Статус", ныне совладелец фирмы – брат Андрея Богдана Игорь.

      В рабочей группе по вопросам развития уголовного права будет председательствовать Юрий Баулин. Он – бывший председатель Конституционного суда, который в 2010 году голосовал за изменения в Конституцию, которые позволили Виктору Януковичу узурпировать власть. Более того, сын экс-главы КС Александр Баулин – бывший партнер Андрея Богдана по ряду юридических и агрокомпаний.

      Смотрите видео: политическое прошлое администратора Президента

      В Комиссию по правовой системе назначили фигурантов расследований Bihus.Info

      Также в этой же группе будет работать Андрей Ныжный – брат Сергея Ныжного, который засветился в переписках сотрудников предвыборного штаба Владимира Зеленского. Юридическая компания Сергея Ныжного "Хиллмонт Партнерс" сотрудничала с "Кварталом". В переписках, опубликованных Bihus.Info, Сергей Ныжный упомянут как руководитель целого неформального направления в предвыборном штабе Зеленского.

      Раньше Сергей Ныжний уже попадал в расследование Bihus.Info. Тогда редакция выяснила, что жилье, в котором проживает нардеп и соратник Министра внутренних дел Антон Геращенко, разделили на две квартиры, и владельцем одной из них является именно Сергей Ныжный.

      Читайте также: Обучение "Слуги народа" в Трускавце: еще две партии хотят пройти "политический интенсив"

      Развивать организацию судебной власти будут заместитель Председателя Верховного суда Богдан Львов и член Высшего совета правосудия Светлана Шелест. Ранее в распоряжении журналистов Bihus.Info оказались аудиозаписи, на которых Богдан Львов в 2015 году давал указания судьям Верховного суда, в частности за кого они должны голосовать на съезде судей.

      А Светлана Шелест фигурировала в расследовании Bihus.Info, когда работала в Киевском административном апелляционном суде. Тогда она получила в подарок квартиру в правительственном квартале стоимостью от 20 до 85-ти миллионов гривен в качестве подарка от матери.

      blog_ava
      Лига Европы: результаты матчей 8 августа
      8 августа
      874
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Коррупция Расследования Журналисты Андрей Богдан
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 8 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      508
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 420
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 860
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 278
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук