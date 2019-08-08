Зеленский назначил в Комиссию по правовой системе друзей Богдана: кто они
7 августа президент Владимир Зеленский утвердил положение и персональный состав Комиссии по вопросам правовой реформы. Часть людей из этого списка – фигуранты расследований журналистов Bihus.Info, среди которых есть связанные с руководителем ОП Андреем Богданом.
Кстати, именно Богдан указан автором под документами, утвержденными Указом Зеленского, передает Bihus.Info.
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Да, в списке новопризначенных членов Комиссии журналисты нашли бывшего бизнес-партнера Андрея Богдана – Игоря Пукшина, который является владельцем адвокатского объединения "Адвокатская фирма "Пукшин и Партнеры".
Отметим, что Богдан и Пукшин настолько близки, что глава Офиса Президента пользовался автомобилем фирмы Пукшина, а встречи с журналистами проводил в его офисе. И теперь Пукшин будет в составе рабочей группы по вопросам подготовки предложений о внесении изменений в Конституцию Украины.
Что известно об этой Комиссии?Комиссия по вопросам правовой реформы – это консультативно-совещательный орган, который, в частности, разрабатывать и согласовывать предложения по реформированию правовой системы. Сопредседателями комиссии назначен Михаил Буроменский и Руслана Рябошапку.
Заседать в рабочей группе по вопросам развития законодательства об организации судебной власти и осуществлении правосудия будет Роман Бойко из Хозяйственного суда Киева. С Богданом его объединяет юридическая практика – Бойко возглавлял юридическую фирму "Статус", ныне совладелец фирмы – брат Андрея Богдана Игорь.
В рабочей группе по вопросам развития уголовного права будет председательствовать Юрий Баулин. Он – бывший председатель Конституционного суда, который в 2010 году голосовал за изменения в Конституцию, которые позволили Виктору Януковичу узурпировать власть. Более того, сын экс-главы КС Александр Баулин – бывший партнер Андрея Богдана по ряду юридических и агрокомпаний.
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В Комиссию по правовой системе назначили фигурантов расследований Bihus.Info
Также в этой же группе будет работать Андрей Ныжный – брат Сергея Ныжного, который засветился в переписках сотрудников предвыборного штаба Владимира Зеленского. Юридическая компания Сергея Ныжного "Хиллмонт Партнерс" сотрудничала с "Кварталом". В переписках, опубликованных Bihus.Info, Сергей Ныжный упомянут как руководитель целого неформального направления в предвыборном штабе Зеленского.
Раньше Сергей Ныжний уже попадал в расследование Bihus.Info. Тогда редакция выяснила, что жилье, в котором проживает нардеп и соратник Министра внутренних дел Антон Геращенко, разделили на две квартиры, и владельцем одной из них является именно Сергей Ныжный.
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Развивать организацию судебной власти будут заместитель Председателя Верховного суда Богдан Львов и член Высшего совета правосудия Светлана Шелест. Ранее в распоряжении журналистов Bihus.Info оказались аудиозаписи, на которых Богдан Львов в 2015 году давал указания судьям Верховного суда, в частности за кого они должны голосовать на съезде судей.
А Светлана Шелест фигурировала в расследовании Bihus.Info, когда работала в Киевском административном апелляционном суде. Тогда она получила в подарок квартиру в правительственном квартале стоимостью от 20 до 85-ти миллионов гривен в качестве подарка от матери.