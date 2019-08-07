Зеленський призначив у Комісію з правової системи друзів Богдана: хто вони

До речі, саме Богдан вказаний автором під документами, затвердженими Указом Зеленського, передає Bihus.Info.

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Так, у списку новопризначених членів Комісії журналісти знайшли колишнього бізнес-партнера Андрія Богдана – Ігоря Пукшина, який є власником адвокатського об’єднання "Адвокатська фірма "Пукшин і Партнери".

Зазначимо, що Богдан і Пукшин настільки близькі, що глава Офісу Президента користувався автівкою фірми Пукшина, а зустрічі з журналістами проводив у його офісі. Тож тепер Пукшин буде у складі робочої групи з питань підготовки пропозицій щодо внесення змін до Конституції України.

Що відомо про цю Комісію? Комісія з питань правової реформи – це консультативно-дорадчий орган, який, зокрема, розроблятиме та узгоджуватиме пропозиції з реформування правової системи. Співголовами комісії призначено Михайла Буроменського та Руслана Рябошапку.

Засідати у робочій групі ж з питань розвитку законодавства про організацію судової влади та здійснення правосуддя буде Роман Бойко з Господарського суду Києва. З Богданом його поєднує юридична практика – Бойко очолював юридичну фірму "Статус", нині співвласник фірми – брат Андрія Богдана Ігор.

У робочій групі з питань розвитку кримінального права головуватиме Юрій Баулін. Він – колишній голова Конституційного суду, який у 2010-му році голосував за зміни до Конституції, що дозволили Віктору Януковичу узурпувати владу. Більше того, син екс-голови КС Олександр Баулін – колишній партнер Андрія Богдана по низці юридичних та агрокомпаніях.

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Також у Комісію з правової системи призначили фігурантів розслідувань Bihus.Info

Також у цій же групі працюватиме Андрій Нижний – брат Сергія Нижного, який засвітився у листуваннях працівників передвиборчого штабу Володимира Зеленського. Юридична компанія Сергія Нижного "Хіллмонт Партнерс" співпрацювала з "Кварталом". У листуваннях, опублікованих Bihus.Info, Сергій Нижній згаданий як керівник цілого неформального напрямку в передвиборчому штабі Зеленського.

Раніше Сергій Нижний вже потрапляв у розслідування Bihus.Info. Тоді редакція з’ясувала, що житло, в якому мешкає нардеп та соратник Міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, розділили на дві квартири, і власником однієї з них став саме Сергій Нижний.

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Розвивати організацію судової влади будуть заступник Голови Верховного суду Богдан Львов та член Вищої ради правосуддя Світлана Шелест. Раніше у розпорядженні журналістів Bihus.Info опинились аудіозаписи, на яких Богдан Львов у 2015 році давав вказівки суддям Верховного суду, зокрема за кого вони мають голосувати на з'їзді суддів.

А Світлана Шелест фігурувала в розслідуванні Bihus.Info, коли працювала в Київському адміністративному апеляційному суді. Тоді вона отримала у подарунок квартиру в урядовому кварталі вартістю від 20-ти до 85-ти мільйонів гривень як подарунок від матері.